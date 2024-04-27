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Кузов из высокопрочной стали, новый мотор: этот популярный «китаец» обновился

Компания Changan объявила цены на обновленный лифтбек Uni-V в Китае

Автопроизводитель Changan объявил цены на обновленный лифтбек Uni-V в Китае. Гибридная версия будет стоить от 114 900 до 126 900 юаней (1,46–1,6 млн руб.).

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Изменения коснулись силового агрегата, обновления дизайна минимальны. Рестайлинговый автомобиль получил новую решетку радиатора, измененный воздухозаборник и фары со светящейся перемычкой. Салон Changan Uni-V не изменился.

Changan Uni-V
Changan Uni-V

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Модель Uni-V второго поколения, построенная на базе фирменной архитектуры Ark, имеет габариты 4720/1838/1435 мм и колесную базу 2750 мм. В стандартную комплектацию всей серии входят антикрыло и задняя дверь с электроприводом. В этой машине шесть подушек безопасности, а кузов на 70% состоит из высокопрочной стали.

Changan Uni-V
Changan Uni-V

Рестайлинговый автомобиль представили на Пекинском автосалоне. Машину продемонстрировали только в гибридной модификации. У модели 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 110 л.с., а также электродвигатель (190 или 215 л.с.).

В РФ сейчас официально продают дорестайлинговый лифтбек. Цены на него стартуют от 2 709 900 руб.

Changan Uni-V
Changan Uni-V

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Источник: carnewschina.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 1
27.04.2024
Фото:Changan
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