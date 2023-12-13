Бывший завод Volvo Trucks в Калуге перезапускает производство

Предприятие АМО начнет опытную сборку грузовиков Урал 14 декабря

Завод АМО («Автомобильное моторное общество»), до ноября 2023 года называвшийся Volvo Trucks, а ныне входящий в группу «Промышленные инвестиции», запустит производственную линию в четверг 14 декабря. После ухода европейского бренда завод стоял, теперь же на нем будут делать отечественную технику. Как «За рулем» сообщал ранее, это будут Уралы с колесной формулой 6х6 и, возможно, 6×4.

Источник пишет, что на заводе уже приступили к «временной сборке крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости». Ранее сборка именовалась опытной – до конца 2023 года предполагалось собрать всего 50 машин, чтобы отчитаться Минпромторгу об успешном перезапуске предприятия. По предварительным данным, машины будут сходить с конвейера под новым брендом – АМО или Некст.

Согласно плану, в 2024-2026 годах на АМО планируют собирать «до 2 тысяч» грузовиков ежегодно, а с 2027-го производительность нарастят до 10 тысяч машин в год. В скором времени (примерно в конце 2024 года) в линейке выпускаемых моделей к Уралам присоединятся «китайцы», это будут машины концерна Dongfeng, а точнее – марки Chenglong.

Источник: Интерфакс