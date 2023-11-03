Смесь седана, лифтбека и кроссовера: в Россию привезли новую модель Citroen
Несколько российских дилеров начали продажи лифтбека Citroen C5 X, который привозят из Китая. В России он предложен в единственной комплектации Shine. Цены в разных автосалонах – от 4,65 до 4,9 млн рублей.
Автомобиль с необычным дизайном сочетает в себе элементы сразу трех видов кузова – седана, лифтбека и кроссовера. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 175 л.с. Коробка передач автоматическая. Объем багажного отделения составляет 545 л.
«У автомобиля богатый набор опций. Тут у нас есть двухзонный климат-контроль, сиденья с подогревом и массажем, проекционный дисплей, цифровая приборка, а также целый ворох систем помощи на дороге. Гарантию на автомобиль предоставляем – два года», – рассказал один из продавцов.
Напрямую концерн Stellantis, в состав которого входит Citroen, не поставляет свои автомобили в Россию с прошлого года.
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Источник: Autonews
Фото: Citroen
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