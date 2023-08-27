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Changan начал выпуск стильного мощного лифтбэкаChangan начал выпуск стильного мощного лифтбэка
Электромобиль Qiyuan A07, построенный на...

Changan начал выпуск стильного мощного лифтбэка

Электромобиль Qiyuan A07, построенный на платформе EPA 1, обещает привлечь внимание своими характеристиками и стильным дизайном

Changan Qiyuan A07 имеет длину 4905 мм, ширину 1910 мм и высоту 1480 мм. Он оснащен единственным электромотором мощностью до 258 л.с., расположенным на задней оси. Аккумулятор автомобиля имеет емкость 80 кВт.ч, что позволяет Qiyuan A07 проехать до 710 км на одном заряде.


Кроме того, будет доступна и версия последовательного гибрида, оснащенная электромотором мощностью 218 л. с. и бензиновым двигателем объемом 1.5 л, предназначенным для подзарядки аккумулятора.

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Лифтбэк будет представлен 25 августа на автосалоне в Чэнду.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Changan

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За РулемЛежнин Роман
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