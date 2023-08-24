Запас хода 720 км, разгон до «сотни» за 3,8 секунды: седан Exlantix едет в РФ

Exeed представит в России электрический седан Exlantix E03 в начале 2024 года

Как и предполагалось ранее, Exeed (премиальный бренд компании Chery) представит в России свою линейку электромобилей под именем Exlantix. По официальному заявлению представителей марки, электрический седан Exlantix E03 стартует в продажах уже в начале 2024 года.

Во избежание путаницы напомним: Exlantix E03 – это не что иное, как Exeed Sterra ES, просто первое название отражает нейминг для нашего рынка, а второе – исключительно китайское. Машина довольно крупная: длина кузова составляет 4935 см, что примерно укладывается в габарит Toyota Avalon («старшего брата» Camry) и, что более важно, соответствует Tesla Model S.

Дизайн создавал итальянец Пьер Луиджи Феррари, который во главу угла поставил «строгость и чистоту дизайна в сочетании с высокотехнологичными деталями», а в качестве цели подразумевал создание автомобиля с лучшими аэродинамическими показателями в классе.

Из интересных решений: продвинутые системы ADAS, динамическое освещение, модуль проекции на дорогу, огромная панорамная крыша. Заявленный запас хода составляет 720 км, мощность двигателей – 252-313 л.с., разгон до 100 км/ч – 3,8 секунды.

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Источник, фото: Exeed