Exeed выводит на рынок свой первый электрический седан

Chery Exeed Sterra ES – автомобиль, разработанный на полностью электрической платформе E0X с алюминиевым шасси и имеющий запас хода до 700 км.

Впечатляющий пробег на одной зарядке достигается благодаря батареям CATL и поддержке 800-вольтовой зарядки. Более того, за всего 5 минут зарядки можно увеличить запас хода на 150 км, что делает его очень удобным для дальних поездок.

Внешне Sterra ES имеет закрытую решетку. Спойлер в задней части автоматически поднимается на высокой скорости, создавая стильный и аэродинамичный образ. Внутри Sterra ES козыряет технологичным и комфортным салоном. Небольшая ЖК-панель приборов, 15,6-дюймовый плавающий центральный экран управления, проекционный дисплей и многофункциональное рулевое колесо с плоским дном создают приятный и современный образ.

Автомобиль работает на платформе Qualcomm Snapdragon 8295 под управлением операционной системы Harmony OS от Huawei. Sterra ES будет прямым конкурентом для других электрических седанов, таких как BYD Han EV, Leapmotor C01 и Neta S.

Ожидается, что новый Chery Exeed Sterra ES будет доступен для покупки с 30 ноября по цене от 27 800 до 41 700 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com