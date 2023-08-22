Exeed Sterra ES – известны характеристики электроседана, дебютирующего в России

CarNewsChina: электрический седан Exeed Sterra ES будет разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды

В Китае официально представили Exeed Sterra ES – анонсированный месяц назад электрический седан с запасом хода в 720 км. Прием предзаказов откроется со дня на день, а продажи начнутся осенью. Машина, первая из построенных на новой платформе E0X, получилась довольно крупной: ее габариты 4945х1978х1840 мм при колесной базе 3000 мм.

Возможны четыре варианта силовых установок:

Мотор на 313 л.с. и литий-железо-марганцево-фосфатная батарея CATL

Мотор на 252 л.с. с аккумулятором BYD Blade

Мотор на 313 л.с. с литий-железо-фосфатной батареей CATL

Два мотора 167 и 313 л.с. с тройными литиевыми батареями CATL и железо-марганцево-фосфатными литиевыми батареями.

Exeed Sterra ES будет продаваться как в моноприводном, так и в полноприводном варианте. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет 3,8 секунды. Запас хода – до 720 км.

Интерьер располагает сиденьями с отделкой кожей Nappa, цифровой приборкой 12,3", ММС на платформе Huawei Harmony OS с дисплеем 16", аудиосистемой Bose, проекцией на лобовое и беспроводной зарядкой смартфона.

Кроме того, Exeed Sterra ES станет первой моделью с системой Chery LION AI, включающей голосовое управление, распознавание лиц, навигатор с дополненной реальностью... И весь этот хайтек может добраться до России: головная компания Chery планирует продавать у нас модели Sterra, но под именем Exlantix.

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Источник CarNewsChina