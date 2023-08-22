Exeed Sterra ES – известны характеристики электроседана, дебютирующего в России
В Китае официально представили Exeed Sterra ES – анонсированный месяц назад электрический седан с запасом хода в 720 км. Прием предзаказов откроется со дня на день, а продажи начнутся осенью. Машина, первая из построенных на новой платформе E0X, получилась довольно крупной: ее габариты 4945х1978х1840 мм при колесной базе 3000 мм.
Возможны четыре варианта силовых установок:
- Мотор на 313 л.с. и литий-железо-марганцево-фосфатная батарея CATL
- Мотор на 252 л.с. с аккумулятором BYD Blade
- Мотор на 313 л.с. с литий-железо-фосфатной батареей CATL
- Два мотора 167 и 313 л.с. с тройными литиевыми батареями CATL и железо-марганцево-фосфатными литиевыми батареями.
Exeed Sterra ES будет продаваться как в моноприводном, так и в полноприводном варианте. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет 3,8 секунды. Запас хода – до 720 км.
Интерьер располагает сиденьями с отделкой кожей Nappa, цифровой приборкой 12,3", ММС на платформе Huawei Harmony OS с дисплеем 16", аудиосистемой Bose, проекцией на лобовое и беспроводной зарядкой смартфона.
Кроме того, Exeed Sterra ES станет первой моделью с системой Chery LION AI, включающей голосовое управление, распознавание лиц, навигатор с дополненной реальностью... И весь этот хайтек может добраться до России: головная компания Chery планирует продавать у нас модели Sterra, но под именем Exlantix.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник CarNewsChina
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен