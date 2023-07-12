В Россию едут автомобили Exlantix

Свою линейку китайский бренд собирается представить в 2024 году.

Электромобили китайского бренда Exlantix появятся на авторынке России в конце 2023 – начале 2024 годов, говорится в официальном сообщении компании Exeed.

Дело в том, что Exlantix является суббрендом Exeed, который, в свою очередь, входит в портфель автоконцерна Chery.

Суббрендинг как бизнес-модель существует давно, и автоиндустрия — не исключение. Суббренды создаются под новую целевую группу, а их главная задача — увеличить число потребителей материнской компании.

Первым в России представят спортивный электроседан E03: до 100 км/ч он разгоняется за три секунды, а дальность хода на одном цикле зарядки составляет более 700 км.

О других его характеристиках:

габариты: длина – 4950 мм, ширина – 1960 мм, колесная база – 2900 мм

один или два электромотора

расход энергии – 12 кВт*ч на 100 км

автопилот с лидаром на крыше.

Цену седана не сообщают, но известно, что в Китае Exlantix Е03 стоит (в переводе на рубли) от 2,7 млн рублей.

Кстати, имя Exlantix – исключительно экспортное, в Китае автомобиль числится под брендом Sterra.

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Источник и фото: Exeed