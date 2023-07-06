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Проехать 700 км за раз за 700 рублей – это сможет новый Exlantix

Автомобили Exlantix от Exeed (Chery) скоро начнут продаваться в России.

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То, что седан Exeed Exlantix будет продаваться в России, было заявлено весной 2023 года после его премьеры на Шанхайском автосалоне. Позже стало известно, что в нашей стране будет продаваться и кроссовер Exlantix. И планы не изменились.

Обе модели – электромобили. Но примечательно, что запас их хода будет составлять до 700 км, а это, надо признать, отличный показатель, даже если сделать поправку на морозы, когда запас хода «электричек» снижается.

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Известно, что, например, кроссовер получит два электромотора общей мощностью 480 л.с., и разгон до сотни будет занимать у него 3 секунды.

За Рулем

Что касается седана, то этот 5-метровый автомобиль будет иметь один или два электродвигателя, безрамочные двери и автопилот с лидаром на крыше. В Китае такой автомобиль стоит в переводе на наши деньги от 2,7 млн рублей.

За Рулем

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Сегодня все говорят о новом бренде Exlantix – эти машины будут продавать в России. Между тем сей факт не был секретом еще весной. Я успел посмотреть эти электромобили – и даже сфотографировался с одним из инженеров.

Разговоры пошли с подачи ТАСС, который приводит слова гендиректора Exeed Cars Rus Геннадия Баранова:

«В рамках нашего бренда, "под зонтиком" нашего бренда будет такое небольшое направление, будет небольшой суббренд, который называется Exlantix. Это исключительно автомобили с электрическим приводом. Мы планируем в том числе представить в России».

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Пока линейка Exlantix включает два электрокара — седан E03 и кроссовер E0Y. В Китае их будут продавать под брендом Sterra, а имя Exlantix – исключительно экспортное.

Фото: Telegram-канал Максима Кадакова

За Рулем
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За РулемКирилл Панов
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