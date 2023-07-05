Брутальный китайский круизер от Promise – цены

Этот 2,2-метровый мотоцикл массой всего 178 кг имеет двигатель мощностью 54 л.с.

Мотопроизводитель Promise выпустил новую модель байка – CU525. Сегодня состоялась официальная презентация, на которой были озвучены цены.

Ключевыми образами новинки стали «зверь» и «крутой парень». И надо сказать, что мотоцикл выглядит очень мускулисто.

Круизер будет продаваться в трех цветах: зеленом Pine Green, синем Persian Blue и черном Shadow Black.

Длина, ширина и высота нового байка составляют 2225, 845 и 1105 мм соответственно, а колесная база достигает 1480 мм. Высота по седлу – 710 мм.

Мотоцикл оснащен двухцилиндровым двигателем с водяным охлаждением рабочим объемом 494 см³. Его мощность составляет 39,6 кВт (54 л.с.) при 8500 об/мин, а крутящий момент достигает 50,5 Нм при 7000 об/мин.

Снаряженная масса Promise CU525ой – всего 178 кг, а объем топливного бака составляет 15 л. Характеристики говорят о том, что мотоцикл должен отлично подойти новичкам.

Мотоцикл оснащен светодиодной оптикой (фара, задние фонари, поворотники), цветной ЖК-панелью приборов, системами ABS и TCS.

В Китае байк начали продавать по цене от 29 766 юаней или от 368 тысяч рублей. При экспорте в Россию он должен оказаться дороже в полтора-два раза.

Exeed везет в Россию еще две модели – продаваться они будут под собственным суббрендом Exlantix, и вот почему.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Promise