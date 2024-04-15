Драйв за 2 миллиона: Пежо из Китая против Джили из Белоруссии
За два года мы успели привыкнуть, что новый автомобиль с заводской гарантией может быть только отечественным либо китайским. Однако кое-какой ручеек машин без пробега от некогда привычных марок всё же наблюдается.
Недавно мы рассказывали про Citroen C5 X, который продается новым и поддерживается заводской гарантией. А в этот раз мы взяли Peugeot 4008 – его тоже везут из Китая. Гарантия есть (2 года или 100 тысяч км), склад запчастей у дилеров тоже имеется. А в бардачке лежит напечатанная на русском инструкция по эксплуатации.
Представители марки к числу основных конкурентов относят Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7 и Dargo, Omoda С5, Geely Atlas Pro. Последний по габаритам к 4008‑му ближе всего. Его-то мы и взяли для сравнения.
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| Peugeot 4008
Премьера состоялась в 2016 году, а в 2020‑м была показана модернизированная версия – та, что сейчас предложена россиянам. Сделано в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
1.6 (170 л. с.) – 4 625 000 ₽
| Geely Atlas Pro
Дебютировал в 2016 году, два года спустя появился в России. В 2021‑м начались продажи модернизированной версии Atlas Pro. Сборка – в Беларуси.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:
1.5 (150 л. с.) – от 2 763 990 ₽
1.5 (177 л. с.) – от 3 088 990 ₽
Что за зверь Peugeot 4008?
Кроссовер Peugeot 4008 в Россию никогда прежде не поставлялся, хотя выпускается с 2016 года. А всё потому, что разработан он для китайского рынка и производится в КНР. По большому счету это Peugeot 3008 с увеличенной на 55 мм колесной базой. В остальном никакой самодеятельности нет.
В основе лежит переднеприводная модульная платформа EMP2 с поперечным расположением двигателя, передней подвеской McPherson и полузависимой балкой сзади. Капот сделан из алюминия, крылья и багажная дверь – из пластика. Остальная кузовщина – из оцинкованной стали. При этом гарантия на лакокрасочное покрытие и защиту кузова от сквозной коррозии составляет те же 2 года или 100 тысяч км, что и на весь автомобиль.
Интересно, что если у Peugeot французского и отечественного производства межсервисный пробег составлял 15 тысяч км, то у китайского – 10 тысяч. Перестраховываются?
Внешний осмотр показал, что собран Peugeot 4008 не хуже машин со своей исторической родины. Правда, мы еле-еле сняли накладку-колпак на левой передней ступице. Девушке снять колесо (они их тоже прокалывают) будет непросто.
Про мотор и про расход
В России 4008 предлагается со 170‑сильным бензиновым турбомотором 1.6 (заводской индекс EP6FADTXD) с распределенным впрыском. На заре своей карьеры двигатели этой серии слыли ненадежными – особенно владельцам докучала растягивающаяся цепь. Но после серии усовершенствований (усилили звездочки ГРМ, внедрили более выносливую цепь, сделали более износостойким покрытие зеркал цилиндров, модернизировали поршни) проблемы сошли на нет.
Разгонной динамики хватает. Машина бойко стартует и набирает сотню за 10,4 с. Хорошим партнером мотору выступает восьмиступенчатый автомат Aisin – он делает свою работу четко и точно, настолько, что обращаться к подрулевым лепесткам необходимости не возникает.
И с экономичностью всё в ажуре: в среднем 4008 берет 8,5 л/100 км. Свою лепту в небольшой расход вносит система старт-стоп. Она работает в диапазоне от –5 до +30 °C, при этом водитель должен быть пристегнут.
В тех же условиях Atlas Pro расходовал примерно на пол-литра больше, хотя от него подспудно ждешь большей экономичности – цилиндров‑то три, а не четыре. А еще для переднеприводной версии мотор этот недавно дефорсировали – теперь он развивает 150 л. с. вместо прежних 177 л. с.
Ухудшение динамики драматичным не стало: сотню Atlas Pro набирает за 11 с. До 80 км/ч разницы и впрямь не замечаешь, но после этой отметки ускорение теперь не столь живое – для обгона требуется больше зазора.
А еще на такой скорости в салоне становится шумно – свистит поток набегающего ветра. Неважно изолированы арки, когда едешь по лужам, громко хлюпает вода. В Peugeot акустический комфорт выше во всех режимах движения, и это слышно «невооруженным ухом».
Как едут Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro?
Оба наших кроссовера – с передним приводом. На подвиги вне асфальта они не способны. Во всяком случае – Geely с его клиренсом 160 мм. Просвет у Peugeot заметно больше – 190 мм. Кроме того, 4008 позволяет менять алгоритмы работы ездовой электроники. Однако на шинах с шоссейным профилем в глубоком снегу всё это не особо помогает.
На фоне китайских одноклассников управляемость Атласа кажется отточенной. Он устойчив и монолитен на прямой, цепок в поворотах, да и раскачкой не досаждает.
Peugeot 4008
Но уровня Peugeot не достигает. Как легко и непринужденно Peugeot заныривает в повороты, насколько чуток его руль – по извилистой дороге 4008 мчит куда быстрее, чем Atlas Pro!
Есть превосходство и в плавности хода: Peugeot, в отличие от соперника, позволяет смело и с минимальной тряской валить по латаному асфальту. Что-что, а подвески французы всегда умели оттачивать.
В ездовых дисциплинах у Атласа только одно преимущество – лучше настроены тормоза. Привод понятный и не столь резкий, как у 4008, который во французском стиле норовит встать колом даже при легком нажатии на педаль.
Geely Atlas Pro
Что внутри у Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro?
Интерьер 4008 тот же самый, что и у 3008, – и это неудивительно. Преимущество в колесной базе китайского Peugeot проявляется на втором ряду: у положенных сюда резиновых ковриков от 3008 остался пятисантиметровый зазор. Соответственно, на столько же стало больше места для коленей. И всё бы хорошо, но уж слишком жесткая набивка у задних сидений.
Что странно: спереди она куда мягче и уютнее.
Главная изюминка на водительском месте – маленький руль. Благодаря его миниатюрности на приборы смотришь не сквозь обод, а поверх него. И хорошо, что засилье сенсорных кнопок обошло Peugeot стороной: они настоящие, да еще и не нажимные, а качающиеся вверх/вниз клавиши.
Однако кое-где прослеживаются следы экономии. Потолочная подсветка реализована не светодиодами, а простенькими галогенками. Нет и фоновой подсветки. Медиасистема лишена поддержки Apple CarPlay и Android Auto – впрочем, последнюю вскоре обещают внедрить. Также добавят обогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников. А вот «отопителя» руля не ожидается.
По дизайну салон Geely не блекнет перед Peugeot. Нетривиальная архитектура, продуманная эргономика, да и качеством отделки не сказать, чтобы хуже. Уровень оснащения тоже сопоставим, а обзорность в Geely даже лучше: передние стойки не такие пухлые, наружные зеркала крупнее, а боковые стекла дольше сохраняют чистоту.
Подводим итоги
Победителем в дуэли стал Peugeot 4008. Он переиграл соперника почти во всех ездовых дисциплинах: динамика, управляемость, плавность хода. Однако за всё это нужно щедро платить: цена тестового автомобиля – 4,8 млн рублей. Ого! С учетом скромных габаритов и отсутствия полного привода – запредельная цена. Едва ли Peugeot 4008 будет часто мелькать на наших дорогах.
Atlas Pro уступил, но не с разгромным счетом. Кое в каких дисциплинах он даже получил больший балл. Главное же его достоинство в итоговой таблице не отражено – сравнительно доступный ценник. При схожем оснащении он на два миллиона дешевле.
Peugeot 4008
|Управляемость, богатое оснащение, стильный дизайн
|Очень дорого!
Geely Atlas Pro
|Цена, просторный салон, наличие полноприводной версии
|Жестковатая подвеска, скромный клиренс, твердая набивка сидений
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