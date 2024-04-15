Драйв за 2 миллиона: Пежо из Китая против Джили из Белоруссии

Эксперт «За рулем» сравнил «параимпортный» Peugeot 4008 с популярным Geely Atlas Pro

За два года мы успели привыкнуть, что новый автомобиль с заводской гарантией может быть только отечественным либо китайским. Однако кое-какой ручеек машин без пробега от некогда привычных марок всё же наблюдается.

Недавно мы рассказывали про Citroen C5 X, который продается новым и поддерживается заводской гарантией. А в этот раз мы взяли Peugeot 4008 – его тоже везут из Китая. Гарантия есть (2 года или 100 тысяч км), склад запчастей у дилеров тоже имеется. А в бардачке лежит напечатанная на русском инструкция по эксплуатации.

Представители марки к числу основных конкурентов относят Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7 и Dargo, Omoda С5, Geely Atlas Pro. Последний по габаритам к 4008‑му ближе всего. Его-то мы и взяли для сравнения.

Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro

Peugeot 4008

Премьера состоялась в 2016 году, а в 2020‑м была показана модернизированная версия – та, что сейчас предложена россиянам. Сделано в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.6 (170 л. с.) – 4 625 000 ₽ Geely Atlas Pro

Дебютировал в 2016 году, два года спустя появился в России. В 2021‑м начались продажи модернизированной версии Atlas Pro. Сборка – в Беларуси.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

1.5 (150 л. с.) – от 2 763 990 ₽

1.5 (177 л. с.) – от 3 088 990 ₽

Что за зверь Peugeot 4008?

Кроссовер Peugeot 4008 в Россию никогда прежде не поставлялся, хотя выпускается с 2016 года. А всё потому, что разработан он для китайского рынка и производится в КНР. По большому счету это Peugeot 3008 с увеличенной на 55 мм колесной базой. В остальном никакой самодеятельности нет.

В основе лежит переднеприводная модульная платформа EMP2 с поперечным расположением двигателя, передней подвеской McPherson и полузависимой балкой сзади. Капот сделан из алюминия, крылья и багажная дверь – из пластика. Остальная кузовщина – из оцинкованной стали. При этом гарантия на лакокрасочное покрытие и защиту кузова от сквозной коррозии составляет те же 2 года или 100 тысяч км, что и на весь авто­мобиль.

Компоновка очень плотная, до горловины бачка с тормозной жидкостью дотянуться сложно. Аккумулятор на Peugeot 4008 установлен не с краю, а в глубине – вытаскивать его будет нелегко. В отличие от соперника, капот Атласа держат газовые упоры. Силовой агрегат целиком накрыт пластиком, но к горловинам проделаны «норы».

Интересно, что если у Peugeot французского и отечественного производства межсервисный пробег составлял 15 тысяч км, то у китайского – 10 тысяч. Перестраховываются?

Внешний осмотр показал, что собран Peugeot 4008 не хуже машин со своей исторической родины. Правда, мы еле-еле сняли накладку-колпак на левой передней ступице. Девушке снять колесо (они их тоже прокалывают) будет непросто.

Про мотор и про расход

В России 4008 предлагается со 170‑сильным бензиновым турбомотором 1.6 (заводской индекс EP6FADTXD) с распределенным впрыском. На заре своей карьеры двигатели этой серии слыли ненадежными – особенно владельцам докучала растягивающаяся цепь. Но после серии усовершенствований (усилили звездочки ГРМ, внедрили более выносливую цепь, сделали более износостойким покрытие зеркал цилиндров, модернизировали поршни) проблемы сошли на нет.

На Peugeot 4008 от бордюров надо держаться подальше – угол въезда 21°. Картер Peugeot прикрыт дилерской металлической защитой, а вот у бака она пластиковая. Клиренс 190 мм – это правильно. Антикор днища слабый, но задняя балка внизу промазана знатно!

Разгонной динамики хватает. Машина бойко стартует и набирает сотню за 10,4 с. Хорошим партнером мотору выступает восьмиступенчатый автомат Aisin – он делает свою работу четко и точно, настолько, что обращаться к подрулевым лепесткам необходимости не возникает.

И с экономичностью всё в ажуре: в среднем 4008 берет 8,5 л/100 км. Свою лепту в небольшой расход вносит система старт-стоп. Она работает в диапазоне от –5 до +30 °C, при этом водитель должен быть пристегнут.

Угол въезда Атласа – весомые 23°. Опционная алюминиевая защита Geely Atlas Pro сократила клиренс с базовых 170 мм до совсем несерьезных 160 мм. На днище толстый слой антикора (лишь в паре мест оставлен голый металл) – на дополнительную обработку раскошеливаться не надо.

В тех же условиях Atlas Pro расходовал примерно на пол-литра больше, хотя от него подспудно ждешь большей экономичности – цилиндров‑то три, а не четыре. А еще для переднеприводной версии мотор этот недавно дефорсировали – теперь он развивает 150 л. с. вместо прежних 177 л. с.

Ухудшение динамики драматичным не стало: сотню Atlas Pro набирает за 11 с. До 80 км/ч разницы и впрямь не замечаешь, но после этой отметки ускорение теперь не столь живое – для обгона требуется больше зазора.

А еще на такой скорости в салоне становится шумно – свистит поток набегающего ветра. Неважно изолированы арки, когда едешь по лужам, громко хлюпает вода. В Peugeot акустический комфорт выше во всех режимах движения, и это слышно «невооруженным ухом».

Как едут Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro?

Оба наших кроссовера – с передним приводом. На подвиги вне асфальта они не способны. Во всяком случае – Geely с его клиренсом 160 мм. Просвет у Peugeot заметно больше – 190 мм. Кроме того, 4008 позволяет менять алгоритмы работы ездовой электроники. Однако на шинах с шоссейным профилем в глубоком снегу всё это не особо помогает.

На фоне китайских одноклассников управляемость Атласа кажется отточенной. Он устойчив и монолитен на прямой, цепок в поворотах, да и раскачкой не досаждает.

Peugeot 4008

На виртуальной приборке 4008-го смущает тахометр со стрелкой, гуляющей против часовой стрелки. Нормально нельзя было сделать? Изображение с камер Peugeot 4008 – явно не самого высокого качества.

Отделка Пежо – высокого качества. Мягкий пластик – даже на боковинах центрального ­туннеля, что большая редкость.

Подрулевые лепестки входят в стандартное оснащение Peugeot 4008. К работе автомата Пежо нареканий нет – свое дело знает.

Стройный ряд перекидных клавиш – настоящее украшение интерьера Peugeot 4008.

Но уровня Peugeot не достигает. Как легко и непринужденно Peugeot заныривает в повороты, насколько чуток его руль – по извилистой дороге 4008 мчит куда быстрее, чем Atlas Pro!

Есть превосходство и в плавности хода: Peugeot, в отличие от соперника, позволяет смело и с минимальной тряской валить по латаному асфальту. Что-что, а подвески французы всегда умели оттачивать.

В ездовых дисциплинах у Атласа только одно преимущество – лучше настроены тормоза. Привод понятный и не столь резкий, как у 4008, который во французском стиле норовит встать колом даже при легком нажатии на педаль.

Geely Atlas Pro

Приборы Атласа незатейливы, но информативны. В зависимости от выбранного режима ­движения меняется цвет подложки. Картинка у Geely Atlas Pro более четкая, чем в Peugeot.

Развитой центральной консолью и рукояткой-поручнем интерьер Атласа напоминает салоны кроссоверов Porsche.

Справа на туннеле Geely Atlas Pro пришита эластичная сетка – удобная штука. Автомат Атласа настроен неплохо, но в Peugeot всё же чуть лучше.

Климат-контроль Geely Atlas Pro, в отличие от Peugeot 4008, однозонный.

Что внутри у Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro?

Интерьер 4008 тот же самый, что и у 3008, – и это неудивительно. Преимущество в колесной базе китайского Peugeot проявляется на втором ряду: у положенных сюда резиновых ковриков от 3008 остался пятисантиметровый зазор. Соответственно, на столько же стало больше места для коленей. И всё бы хорошо, но уж слишком ­жесткая набивка у задних сидений.

Что странно: спереди она куда мягче и уютнее.

Сиденья 4008-го порадовали выверенным профилем и большим диапазоном регулировки.

С удлиненной базой места в Peugeot добавилось, но тигуановского простора не появилось. Диван огорчил плоской формой. Стекла опускаются не полностью. Из удобств ц пассажиров Пежо – двухступенчатый ­обогрев, два USB-порта.

Главная изюминка на водительском месте – маленький руль. Благодаря его миниатюрности на приборы смотришь не сквозь обод, а поверх него. И хорошо, что засилье сенсорных кнопок обошло Peugeot стороной: они настоящие, да еще и не нажимные, а качающиеся вверх/вниз клавиши.

Однако кое-где прослеживаются следы экономии. Потолочная подсветка реализована не светодиодами, а простенькими галогенками. Нет и фоновой подсветки. Медиасистема лишена поддержки Apple CarPlay и Android Auto – впрочем, последнюю вскоре обещают внедрить. Также добавят обогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников. А вот «отопителя» руля не ожидается.

Сиденья Атласа удачны по форме. Но обтянуты они не кожей, как в Peugeot 4008, а ее заменителем.

По простору сзади Atlas сопоставим с соперником, сиденья спрофилированы как надо, но очень уж они жесткие. Спинка регулируется по углу наклона, но положения только два. Стекла опускаются до конца. Из удобств у Geely Atlas Pro – двухступенчатый обогрев, два USB-порта.

По дизайну салон Geely не блекнет перед Peugeot. Нетривиальная архитектура, продуманная эргономика, да и качеством отделки не сказать, чтобы хуже. Уровень оснащения тоже сопоставим, а обзорность в Geely даже лучше: передние стойки не такие пухлые, наружные зеркала крупнее, а боковые стекла дольше сохраняют чистоту.

Подводим итоги

Победителем в дуэли стал Peugeot 4008. Он переиграл соперника почти во всех ездовых дисциплинах: динамика, управляемость, плавность хода. Однако за всё это нужно щедро платить: цена тестового автомобиля – 4,8 млн рублей. Ого! С учетом скромных габаритов и отсутствия полного привода – запредельная цена. Едва ли Peugeot 4008 будет часто мелькать на наших дорогах.

По нашим замерам, объем багажника Peugeot 344 л. Справа и слева – по мини-кармашку, есть розетка на 12 В. Пятая дверь снабжена электроприводом и поднимается аж на 190 см. Багажник Атласа тоже вмещает 344 л. Но в обиходе он не шибко удобен: погрузочная высота больше, чем у соперника (770 мм против 690), пятая дверь лишена электропривода и поднимается не столь высоко.

Под полом Пежо – докатка и органайзер. Кармашки по бокам Geely Atlas Pro вместительнее, чем у Peugeot 4008.

Atlas Pro уступил, но не с разгромным счетом. Кое в каких дисциплинах он даже получил больший балл. Главное же его достоинство в итоговой таблице не отражено – сравнительно доступный ценник. При схожем оснащении он на два миллиона дешевле.

Peugeot 4008 Управляемость, богатое оснащение, стильный дизайн Очень дорого! Geely Atlas Pro Цена, просторный салон, наличие полноприводной версии Жестковатая подвеска, скромный клиренс, твердая набивка сидений

Подробный технический справочник, сервис в цифрах, данные о приспособленности к российским условиям эксплуатации, геометрической проходимости, толщине лакокрасочного покрытия, а также экспертная оценка автомобилей Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro – по этой ссылке.