Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro — тест в цифрах

«За рулем» подготовил подробный обзор переднеприводных кроссоверов

Начало сравнительного теста паркетников Peugeot 4008 китайской сборки и Geely Atlas Pro читайте тут.

Peugeot 5008 и полноприводный Geely Atlas Pro

Обе машины предлагаются в альтернативных вариантах. Так, Peugeot производит одноплатформенный кроссовер с еще более длинной колесной базой (2840 мм вместо 2730) – такая машина носит индекс 5008. Ее габаритная длина составляет немалые 4,64 м, что позволило разместить в салоне три ряда сидений. Вся агрегатная база у этих моделей одинаковая. Машины из «серых» поставок в России стоят 4,8–5,4 млн рублей.

А вот Atlas Pro бывает совсем с другими компонентами. Это гибрид: двигателю 1.5 ассистируют 48‑вольтовый мотор-генератор и литий-ионный аккумулятор. Пиковая отдача такого агрегата – 190 л. с. и 300 Н·м. Вместо автомата используется робот с двумя сцеплениями. Наконец, эта версия снабжена трансмиссией 4×4. За подключение задних колес отвечает электрогидравлическая муфта BorgWarner, которая держит до 2000 Н·м и способна «запереться» за 120 мс. Цены – от 3,1 до 3,4 млн рублей.

Geely Atlas Pro Peugeot 4008

Данные производителей

Geely Atlas Pro Peugeot 4008 Снаряженная / полная масса 1685 / 1985 кг 1469 / 1891 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,0 с 10,4 с Максимальная скорость 200 км/ч 205 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л АИ-95 / 53 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 9,3 / 6,4 / 7,4 л / 100 км 7,3 / 5,8 / 6,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Рабочий объем 1477 см³ 1598 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин 125 кВт / 170 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 1500–4000 об/мин 250 Н·м при 1750 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач А6 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / - / - / 3,19 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 Главная передача 3,94 3,54 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / упругая

поперечная балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/60 R18 225/55 R18

Геометрическая проходимость

Geely Atlas Pro Peugeot 4008 Просвет a 160 мм 190 мм b 195 мм 220 мм c 225 мм 240 мм Угол α 23,0° 21,0° β 29,5° 30,0° γ 16,5° 18,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Geely Atlas Pro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 180 Peugeot 4008 10 000 км или 12 месяцев 2 года или 100 000 км 32

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Geely Atlas Pro Peugeot 4008 Капот 120–140 85–95 Крыло переднее 105–120 95–115 Крыло заднее 115–125 120–140 Дверь передняя 110–120 120–140 Дверь задняя 110–125 120–130 Дверь багажника 110–125 н.д.

Экспертная оценка автомобилей

Модель Geely Atlas Pro Peugeot 4008 Рабочее место водителя Сиденье 8 9 Органы управления 8 8 Обзор 9 8 Салон Передняя часть 8 8 Задняя часть 9 8 Багажник 8 9 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 9 8 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 9 9 Плавность хода 8 9 Климат 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 9 Сервис 9 7 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,27 8,47