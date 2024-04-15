Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro — тест в цифрах
Начало сравнительного теста паркетников Peugeot 4008 китайской сборки и Geely Atlas Pro читайте тут.
Peugeot 5008 и полноприводный Geely Atlas Pro
Обе машины предлагаются в альтернативных вариантах. Так, Peugeot производит одноплатформенный кроссовер с еще более длинной колесной базой (2840 мм вместо 2730) – такая машина носит индекс 5008. Ее габаритная длина составляет немалые 4,64 м, что позволило разместить в салоне три ряда сидений. Вся агрегатная база у этих моделей одинаковая. Машины из «серых» поставок в России стоят 4,8–5,4 млн рублей.
А вот Atlas Pro бывает совсем с другими компонентами. Это гибрид: двигателю 1.5 ассистируют 48‑вольтовый мотор-генератор и литий-ионный аккумулятор. Пиковая отдача такого агрегата – 190 л. с. и 300 Н·м. Вместо автомата используется робот с двумя сцеплениями. Наконец, эта версия снабжена трансмиссией 4×4. За подключение задних колес отвечает электрогидравлическая муфта BorgWarner, которая держит до 2000 Н·м и способна «запереться» за 120 мс. Цены – от 3,1 до 3,4 млн рублей.
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Данные производителей
|
|
Geely Atlas Pro
|
Peugeot 4008
|
Снаряженная / полная масса
|
1685 / 1985 кг
|
1469 / 1891 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,0 с
|
10,4 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
205 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 58 л
|
АИ-95 / 53 л
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл
|
9,3 / 6,4 / 7,4 л / 100 км
|
7,3 / 5,8 / 6,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1598 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
|
125 кВт / 170 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
250 Н·м при 1750 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
А8
|
Передаточные числа:
|
4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / - / - / 3,19
|
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02
|
Главная передача
|
3,94
|
3,54
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / упругая
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/60 R18
|
225/55 R18
Геометрическая проходимость
|
|
Geely Atlas Pro
|
Peugeot 4008
|
Просвет
|
a
|
160 мм
|
190 мм
|
b
|
195 мм
|
220 мм
|
c
|
225 мм
|
240 мм
|
Угол
|
α
|
23,0°
|
21,0°
|
β
|
29,5°
|
30,0°
|
γ
|
16,5°
|
18,5°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Geely Atlas Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
180
|
Peugeot 4008
|
10 000 км или 12 месяцев
|
2 года или 100 000 км
|
32
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Geely Atlas Pro
|
Peugeot 4008
|
Капот
|
120–140
|
85–95
|
Крыло переднее
|
105–120
|
95–115
|
Крыло заднее
|
115–125
|
120–140
|
Дверь передняя
|
110–120
|
120–140
|
Дверь задняя
|
110–125
|
120–130
|
Дверь багажника
|
110–125
|
н.д.
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Geely Atlas Pro
|
Peugeot 4008
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
9
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
9
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
Климат
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
7
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,27
|
8,47
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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
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