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Peugeot 4008 и Geely Atlas Pro — тест в цифрах

«За рулем» подготовил подробный обзор переднеприводных кроссоверов

Начало сравнительного теста паркетников Peugeot 4008 китайской сборки и Geely Atlas Pro читайте тут.

Peugeot 5008 и полноприводный Geely Atlas Pro

Драйв за 2 миллиона: Пежо из Китая против Джили из Белоруссии

Обе машины предлагаются в альтернативных вариантах. Так, Peugeot производит одноплатформенный кроссовер с еще более длинной колесной базой (2840 мм вместо 2730) – такая машина носит индекс 5008. Ее габаритная длина составляет немалые 4,64 м, что позволило разместить в салоне три ряда сидений. Вся агрегатная база у этих моделей одинаковая. Машины из «серых» поставок в России стоят 4,8–5,4 млн рублей.

А вот Atlas Pro бывает совсем с другими компонентами. Это гибрид: двигателю 1.5 ассистируют 48‑вольтовый мотор-генератор и литий-ионный аккумулятор. Пиковая отдача такого агрегата – 190 л. с. и 300 Н·м. Вместо автомата используется робот с двумя сцеплениями. Наконец, эта версия снабжена трансмиссией 4×4. За подключение задних колес отвечает электрогидравлическая муфта BorgWarner, которая держит до 2000 Н·м и способна «запереться» за 120 мс. Цены – от 3,1 до 3,4 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Geely Atlas Pro
Peugeot 4008

Данные производителей

Geely Atlas Pro

Peugeot 4008

Снаряженная / полная масса

1685 / 1985 кг

1469 / 1891 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,0 с

10,4 с

Максимальная скорость

200 км/ч

205 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 58 л

АИ-95 / 53 л

Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл

9,3 / 6,4 / 7,4 л / 100 км

7,3 / 5,8 / 6,9 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Рабочий объем

1477 см³

1598 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин

125 кВт / 170 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

250 Н·м при 1750 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

А6

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / - / - / 3,19

5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02

Главная передача

3,94

3,54

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / упругая
поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/60 R18

225/55 R18

Геометрическая проходимость

Geely Atlas Pro

Peugeot 4008

Просвет

a

160 мм

190 мм

b

195 мм

220 мм

c

225 мм

240 мм

Угол

α

23,0°

21,0°

β

29,5°

30,0°

γ

16,5°

18,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Geely Atlas Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

180

Peugeot 4008

10 000 км или 12 месяцев

2 года или 100 000 км

32

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Geely Atlas Pro

Peugeot 4008

Капот

120–140

85–95

Крыло переднее

105–120

95–115

Крыло заднее

115–125

120–140

Дверь передняя

110–120

120–140

Дверь задняя

110–125

120–130

Дверь багажника

110–125

н.д.

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Geely Atlas Pro

Peugeot 4008

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

Органы управления

8

8

Обзор

9

8

Салон

Передняя часть

8

8

Задняя часть

9

8

Багажник

8

9

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

9

8

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

9

9

Плавность хода

8

9

Климат

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

9

Сервис

9

7

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,27

8,47
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемКульнев Александр
Количество просмотров 4
15.04.2024
Фото:За РулемКульнев Александр
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