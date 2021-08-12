Новый (и особенный) китайский кроссовер на тестах «За рулем»

Geely Atlas в России продается всего три года, а уже пришел преемник.
До конца текущего года Atlas и Atlas Pro будут сходить с белорусского конвейера вместе, но затем останутся только «прошки». К тому времени подтянутся более дешевые начальные версии, а пока Pro есть только «на максималках» — за 2,1 млн рублей. Самый дорогой старый Atlas сейчас стоит 1,9 млн. Разбег — в 200 тысяч!
Но кое в чем Atlas Pro прям революционен.
Гибридное вторжение
Глубоко в основе — прежняя платформа, но перелопачено всё, включая шасси, кузов и салон. Топовый силовой агрегат — «мягкий» гибрид: дуэт 1,5‑литрового трехцилиндрового турбомотора (177 л.с.) и 48‑вольтовой электрической машины с литий-ионным аккумулятором. Суммарно — до 190 л.с. мощности и до 300 Н·м крутящего момента, из которых 50 Н·м дает электрика. Это первый китайский гибрид в России.
Пуск двигателя очаровывает: ни малейшей встряски! К «трехцилиндровости» тоже никаких вопросов: во всех режимах агрегат работает тихо и мягко. Видимо, так проявляются корни Volvo — этот мотор разработан совместно, а шведская фирма принадлежит Geely.
Основную помощь электрический мотор-генератор должен оказывать при троганье и на малых оборотах, пока турбомотор не «наддулся» до максимума крутящего момента. И это чувствуется. Увы, чувствуется! Тронешь газ — ничего. Через секунду инстинктивно продавливаешь дальше, и тут Atlas Pro ка-а‑ак понесет! Хорошо, что на 1000 об/мин доступны аж 225 бензиноэлектрических ньютон-метров, но плохо, что «приходят» они лавинообразно.
Динамика-то хороша. Робот меняет свои семь ступеней на удивление плавно. Но отпускаешь педаль — и мотор-генератор начинает слишком интенсивно «тормозить двигателем», рекуперируя энергию. И даже управление тормозами настроено «рвано», с перетормаживанием в начале хода педали. Укачать чувствительных пассажиров проще некуда.
А данные среднего расхода топлива вообще ставят вопрос о нужности всей этой гибридности: 9–9,5 л/100 км в смешанном цикле! Где обещанная экономия до 15%?
И лучше не задумываться о потенциальной надежности всех многочисленных компонентов. А еще нет анимации на экране о том, что происходит в 48‑вольтовом «подразделении» — и это усиливает недоумение от странных ездовых настроек.
Характер прежний
Машины с проверенными атмосферниками 2.0 и 2.4 и автоматами наверняка будут покладистее, и проще будет заметить положительные изменения в шасси. Его перенастраивали специалисты фирмы Lotus — она нынче тоже «под» китайцами. Прежний Atlas кренился и пугал пустым рулем — теперь с этим порядок, пусть даже лоска немецких подвесок все еще не добились.
А ведь кузов серьезно перекроили — в частности, понизили на 6 см порог двери багажника и почти на 20% нарастили его объем. Места для основного груза стало побольше, но подполья больше нет: в нем расселились докатка и 48‑вольтовая батарея. Безусловное благо — электропривод двери, нешумный и быстрый. Задние пассажиры приобрели обогрев дивана и двухпозиционную регулировку спинки, а простора у них и прежде было изрядно.
Смотреть, но не трогать
Салон изменен полностью. В качественный податливый пластик убраны даже все подоконники и нижняя часть передней панели. Мест для хранения мелочей стало куда больше, включая охлаждаемый центральный бокс и нишу для мобильника справа от селектора.
Передние кресла стоят на 20 мм ниже, и хотя они по-прежнему тесноваты для рослых, найти удобную позу стало проще — тем более, баранка регулируется в обоих направлениях.
В дилерском центре, щупая и нажимая все подряд, легко поверить, что это лучший интерьер в сегменте. Широченный центральный экран от Тугеллы, электронный щиток приборов, серебро и глянец… Техношик!
Однако выезжаешь на улицу — и дисплей медиасистемы оказывается бледным, наполовину залитым солнцем. На нем можно «отзеркалить» смартфон приложением EasyCon, но при этом отключится радио. Качество телефонной связи — жуткое. Всё это парадоксально соседствует, например, с «премиумными» подрулевыми рычажками от Volvo.
Или взять зеркала. Крупные, тонированные, смотрятся и работают отлично. Но почему установлены так высоко, что перекрывают прямой обзор? Видимо, намек пользоваться системой кругового обзора с классной картинкой.
Электронных опций вообще прибавилось. Автоторможение, автоматика дальнего света, сканер дорожных знаков… Atlas Pro умеет поддерживать дистанцию (сносно) и старается ехать посреди полосы (не очень точно). Однако если убрать руки с руля — сначала секунд через двадцать машина запищит и попросит их вернуть. А спустя еще секунд десять просто тихо отключит авторуление — без писка, вибрации или красной надписи во весь экран, выдав лишь мелкую фразу на щитке. Так и убиться недолго.
***
Когда появился первый Atlas, он стоил от миллиона рублей — и это было дорого. Какое-то время машину даже хорошо брали, поскольку среди прочих китайских кроссоверов он был на уровне.
Atlas Pro улучшился именно в том, в чем следовало — хотя полный обогрев лобового стекла и дистанционный запуск нам не помешали бы. Как и увеличенный клиренс — нынешних 175 мм мало. Однако прибавка в цене вышла несуразно огромной, как минимум если говорить о топ-версии. «Китаец» по цене Тигуана? Спасибо, подумаем.
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Атлас бездорожья
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В форме пола и лонжеронов узнается прежний Atlas — но у Pro изменена компоновка большинства узлов. Даже выхлопной тракт проходит иначе.
Вне дорог Atlas Pro надо беречь. Низко и близко к решетке в переднем бампере стоит интеркулер. Пластиковый пыльник силового агрегата висит в 175 мм над землей, нейтрализатор — в 200 мм.
Бензобак свисает из-под днища в середине базы, а прикрыт он только мягким ворсовым щитком. Под задним редуктором проходит выхлопная труба — всего в 195 мм от поверхности. В общем, есть чем «заякориться» в грязи или на целине — и есть что повредить.
Передняя буксирная проушина — стационарная, но спрятана глубоко под бампером.
Отдельная кнопка блокировки муфты привода задней оси канула в Лету. Но есть система помощи при спуске с холма и режим Offroad, в котором робот держит передачи вплоть до 3000–4000 об/мин — какая-никакая, но помощь.
Сама муфта другая — теперь это BorgWarner («пятый» Haldex) с электрогидравлическим управлением (было электромагнитное). Она держит до 2000 Н·м против былых 1350 Н·м, а быстродействие сократилось с 200 до 120 мс. Как только на смену засухе придут дожди и грязь — обязательно нащупаем ее предел, а пока вопросов к полному приводу не возникло. Главное — что он вообще есть, потому что из всех «китайцев», помимо Geely, его предлагают еще разве что Haval и Changan.
|Просторный современный салон, спектр опций
|Переплата за ненужную гибридность, подвеска не старается
Geely Atlas Pro 1.5T 4WD DCT
- Длина / ширина / высота / база 4544 / 1831 / 1713 / 2670 мм
- Снаряженная/полная масса 1780/2080 кг
- Объем багажника 377 л
- Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1477 см³; 130 кВт / 177 л.с. при 5500 об/мин; 255 Н·м при 1800–4000 об/мин
- Электрический мотор-генератор 48‑вольтовый; 50 Н·м
- Силовая установка — суммарно 190 л.с.; 300 Н·м
- Время разгона 0–100 км/ч 9,9 с
- Максимальная скорость н. д.
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 58 л
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 8,5 / 5,8 / 6,8 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; Р7
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