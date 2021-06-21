Новый Geely Atlas Pro: раскрыты российские комплектации

Будет две версии, обе хорошо оснащенные. В списке функций - контроль усталости, удержание в полосе, интеллектуальный «круиз», автоматическое торможение... Премьера в России состоится 28 июня.

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За неделю до официальной презентации компания Geely рассказала о комплектациях кроссовера Atlas Pro, который, как ожидается, сменит в российской линейке модель Atlas. Новый кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с., преселективным роботом 7DCT и системой мягкого гибрида 48V EMS, добавляющей 50 Нм момента и, совместно с системой Start/Stop, экономящей до 15% топлива. Привод полный, с электронной муфтой и 4 режимами движения.

Вариантов по комплектациям два: Flagship и Flagship+. В версии Flagship у кроссовера полностью светодиодная оптика, датчики дождя и света, подсветка зон выхода, электропривод пятой двери, атмосферная подсветка салона, сиденья с обивкой их экокожи, регулировка водительского кресла в шести направлениях, регулировка рулевой колонки по углу/вылету. В варианте Flagship+ добавится панорамная крыша, люк с электроприводом, антенна «акулий плавник», подсветка солнцезащитных козырьков.

Также в списках оснащения фигурируют два парктроника, ассистенты при подъеме и спуске, круговой обзор, удержание в полосе, автоматическое торможение (распознает объекты), 6 подушек безопасности, электронный ручник, интеллектуальный круиз-контроль, мониторинг давления в шинах, контроль усталости, двухзонный климат, доводчик стекол, запуск с кнопки, полный зимний пакет, цифровая приборка 7", мультимедиа 12,3" и 8 динамиков, 4 USB-слота, 2 розетки 12В.

Цены обещают объявить на презентации 28 июня, прием заказов начнется с 29 июня, а продажи стартуют в августе. Сейчас уходящий в историю Atlas предлагается по цене от 1 395 000 pублей.

В начале июня компания подробно рассказала про технологию мягкого гибрида, которую получил новый Atlas Pro.

Фото: Geely