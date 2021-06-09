Geely Atlas Pro: дата продаж в России

Новый семейный кроссовер станет первым автомобилем компании с технологией «мягкого гибрида» в массовом сегменте на российском рынке.

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Под капотом автомобиля высокотехнологичный 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 177 л.с., агрегатированный 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Кроссовер Geely Atlas Pro имеет систему полного привода с электронно-управляемой муфтой, обладающей высоким быстродействием и защитой от повышенных нагрузок. Предусмотрено четыре режима вождения: экономичный, комфортный, спортивный и для езды по бездорожью.

Особенностью новинки является 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy), в составе которой приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея.

Гибридная силовая установка обеспечивает плавный и тихий пуск двигателя внутреннего сгорания, мягкое управление тягой, а также дает 50 Нм дополнительного крутящего момента и повышает рабочие характеристики, компенсируя эффект «турбоямы» и исключая вибрации.

Благодаря гибридной системе обеспечивается до 15% экономии топлива. Такие характеристики достигаются, в том числе, благодаря рекуперации энергии, которая накапливается в 48-вольтовой батарее.

Цены и комплектации модели для российского рынка будут объявлены ближе к старту продаж, который запланирован на третий квартал этого года.

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Фото: Geelly