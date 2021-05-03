В Шанхае прошел первый после пандемии международный офлайн-автосалон: с журналистами, гостями и «живыми» стендами. Здорово! Но еще интереснее, какие автомобильные новинки показывали на этих стендах. Ведь скоро они могут появиться у нас.

Cybertank: может стать хитом в России

Год назад концерн Great Wall представил в рамках одного из своих брендов Wey внедорожник Tank 300 — угловатый и брутальный. Этой весной имя Tank повысили до самостоятельной марки и, подогревая к «новорожденной» интерес, подготовили концепт Cybertank.

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Серийную «трехсотую» модель украсили новым обвесом, дисками, дополнительным LED-освещением и умопомрачительным бело-хромированным интерьером. Смотрится!

Tank 300 базируется на платформе Хавейла Н9: рама, блокировки трех дифференциалов, бензиновый мотор 2.0 турбо и 8-ступенчатый автомат. Дизайн кузова и салона в стиле Гелендвагена оценят в России.

Коротко — самый перспективный экспонат Шанхая для нашего рынка.

Haval XY и Х Dog: брутальные кроссоверы

У нас отлично расходятся Хавейлы тульской сборки. От этой марки в Шанхае выступали два разноплановых концепта, построенных на новой платформе Lemon.

Haval XY своим индексом намекает на математические переменные. Идея в том, что машина так переменилась относительно нынешних, что поднялась на новый уровень во всем. Серийным автомобиль должен стать до конца года. Китайские СМИ предполагают, что его назовут F9, и это будет флагманский кроссовер бренда.

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Силовые установки — турбомоторы 1.5 и 2.0 в сочетании с роботами с двумя «мокрыми» сцеплениями. Будет в линейке и гибрид.

Haval X Dog намекает на расширение линейки, в которой пока есть только модель Big Dog. Вполне вероятно, что, как и Tank, она скоро станет отдельным брендом: за три года китайцы обещают расширить модельный ряд до пяти-шести «Догов».

Деталей о прототипе никаких не сообщили. Но стилистика интересная, молодежная. На передней панели пристроили сразу пять ЖК-дисплеев, один из которых — на ступице руля.

Судя по всему, «Танки» останутся настоящими внедорожниками с серьезной проходимостью, а «Доги» будут только казаться таковыми, оставаясь на кроссоверной архитектуре Lemon.

Geely Xingyue L: новый конкурент Hyundai Santa Fe

Geely вместе с маркой Haval лидирует среди «китайцев» в России (кросс-купе Tugella на агрегатах Volvo получил от читателей «За рулем» Гран-при нашего журнала). В Шанхае представили еще один паркетник на шведской платформе CMA. Xingyue L — название местное, для экспортных рынков его поменяют.

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Кроссовер длиной 4770 мм с колесной базой 2845 мм относится к среднеразмерным. Мотор у него один, вольвовский 2.0 турбо. В варианте на 218 л.с. он сочетается с преселективным семиступенчатым роботом и передним приводом. Если в двигателе 238 «лошадей», это уже 8-скоростной автомат и полный привод. Разгон до сотни занимает 7,9 и 7,7 секунды соответственно.

Из интересных фишек — минималистичная приборная панель и функция полностью автоматической, без водителя в салоне парковки в радиусе километра от месторасположения владельца.

Сопоставим по размерам с Hyundai Santa Fe, да и главный козырь у них общий — современная электроника. Будущие конкуренты?

Mercedes-Benz EQS: флагманская «электричка»

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC в России сертифицирован, но запускать в продажу его не спешат. И однозначно, «зеленые» модели с трехлучевой звездой приедут в Россию почти полным составом.

По сути, это аналог S-класса, но на новой платформе для электрокаров. По длине лифтбек находится между стандартной и длиннобазной «эсками», переваливая за 5,2 м.

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Для машины заявляют лучшую аэродинамику среди всех серийных машин: коэффициент сопротивления — всего 0,2. Это обеспечивает не только минимальный расход энергии, но и (как обещают) небывалую тишину в салоне.

Под стеклом общей площадью 2,4 м2 на приборной панели скрываются три ЖК-дисплея. Перед водителем и правым пассажиром они по 12,3 дюйма, по центру — 17,7.

Некоторые опции необязательно покупать вместе с машиной. Можно позже, через онлайн-магазин, причем сначала опробовав их в течение короткого бесплатного периода. На старте продаж запустили версии EQS 450+ (333 л.с., задний привод, 770 км запаса хода) и EQS 580 4Matic (523 л.с., полный привод, 720 км).

Audi A6 e-tron: показал технологии будущего

Показывая пятиметровый концепт A6 e-tron, Audi преследует две цели. Во-первых, она анонсирует семейство Audi A6 следующего поколения. Во-вторых, презентует чисто электрическую платформу PPE, разработанную совместно с Porsche.

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Интересно, что индекс машине дан неправильный. Это не седан, а лифтбек, то есть он должен называться А7. Но сути это не меняет.

На концепте стоит батарея емкостью 100 кВт*ч. А вообще платформа предполагает агрегаты, которые обеспечат запас хода более 700 км (по новому единому стандарту оценки топливной экономичности и вредных выбросов WLTP) и разгон до сотни менее чем за 4 секунды. «Тележка» модульная, позволяет играть габаритами автомобилей, устанавливать обычную или пневматическую подвеску, задний или полный привод.

Фишка модели — проекционные LED-прожекторы, семь штук по сторонам и углам кузова. Они умеют светить на асфальт различными предупреждениями о маневрах или показывать на стене видеоигру, которой нужно управлять со смартфона.

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Фото: фирмы-производители