А почему не поставить камеры вместо зеркал заднего вида? Объяснение от Mercedes-Benz

При всей своей очевидности это решение до сих пор не получает широкого распространения даже в сегменте люксовых автомобилей и даже при том, что технологии настоящего времени позволяют реализовать идею на очень высоком уровне.

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Загадку раскрыл Ола Келлениус, гендиректор компании Daimler, давая интервью авторитетному изданию Automotive News Europe по поводу новейшего премиального электромобиля Mercedes EQS.

Этот автомобиль уже приравняли к традиционным Мерседесам S-класса, потому что с точки зрения оснащения он просто напичкан всеми лучшими технологиями, что имеются у компании — от двухмоторной электрической силовой установки до огромного 56-дюймового интегрального экрана приборной панели, который в компании называют «гиперскрином». Кроме того, EQS самый аэродинамичный серийный автомобиль с показателем Cx, равным 0,20.

Тем не менее, зеркала остались традиционными. По мнению специалистов Mercedes-Benz, картинка, постоянно показывающая то, что происходит позади автомобиля, может привести к укачиванию водителя и пассажиров. Исследования компании говорят о том, что такой эффект наблюдается у значительной части клиентов.

Вторая, дополнительная причина отказа от камер заключается в электрической природе EQS: выигрыш по аэродинамике, который дают компактные камеры, перекрывается расходом электроэнергии на их питание. Поэтому в Mercedes-Benz не спешат внедрять «технологию ради технологии», сказал Ола Келлениус.

Однако электронные зеркала все же используются некоторыми другими компаниями — на Honda E, Audi e-tron, Lexus ES, отмечает Motor1, а сам Daimler использует их на грузовых автомобилях. А компромиссом, по мнению издания, могла бы стать система с дублированием: вместе с традиционными зеркалами могли бы использоваться камеры, дающие картинку о ситуации сзади только в момент включения сигнала поворота, что помогло бы исключить слепые зоны.