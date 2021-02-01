10 стереотипов о китайских автомобилях

Страшилки об автомобилях из Поднебесной появились, как только первые «китайцы» пришли на российский рынок (было это 17 лет назад, кстати!). Но с тех пор многое изменилось, хотя в это и трудно поверить.
1. Жутко пахнут
От первых китайских машин исходил запах дешевого пластика, на редкость ядреный и стойкий. Искушенные в химии водители называли этот запах «фенольным», по названию класса токсичных веществ. С годами бьющий в нос «китайский аромат» становился все слабее. Сегодня салоны из КНР пахнут по-европейски. И качество применяемых материалов улучшилось.
2. Сделаны из жести
Многие по-прежнему верят, что для производства кузовов китайцы используют самый тонкий стальной лист. Так действительно было, но у первых поставляемых к нам автомобилей. Мы неоднократно измеряли толщину металла кузовов у современных моделей — у машин из КНР она сравнима с продукцией других стран. В среднем — 0,8 мм у наружных элементов.
Предприятие Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус сваривает кузова для своих моделей из российского стального листа. И такой металл идет на автозаводы других марок, не только китайских.
3. Слишком тонкое лакокрасочное покрытие
Практически на все современные автомобили (кроме самых дорогих, ручной сборки) наносят слой толщиной в 90–170 микрон. Кузова китайских машин красят точно такие же роботы, по точно такой же технологии, что и во всем мире. Например, на белорусском заводе «Белджи», где выпускают Geely, этим занимаются роботы Durr. И толщина ЛКП у модели Coolray — от 98 до 149 микрон.
4. Быстро ржавеют
Кузова Geely и Haval делают из оцинкованного листа с дополнительной антикоррозионной защитой. Не оцинкована у этих машин только крыша, у которой в принципе мало шансов заржаветь.
Chery, Lifan и FAW проходят полную «холодную» гальваническую обработку. Zotye — частичную. Листы кузовного металла для моделей DFM имеют двухстороннюю оцинковку.
Если кузов, подготовленный таким образом, и начнет ржаветь, то только после аварии и некачественного ремонта.
5. Не готовы к зиме
Практически все автомобили, поступающие на российский рынок, проходят адаптацию. Получают технические жидкости, выдерживающие низкие температуры; аккумуляторы большей емкости и дополнительные электроподогревы. Китайские модели — не исключение.
- Geely Atlas: есть обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев стекла пятой двери, подогрев передних и задних сидений.
- Haval F7: нет подогрева задних сидений, но есть обогрев руля.
- Changan CS35 Plus: двухрежимный подогрев передних сидений.
- Chery Tiggo 4: обогрев передних и задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
- Geely Emgrand X7: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев стекла пятой двери, подогрев передних сидений.
6. Ненадежные двигатели и коробки
Современные «китайцы» получают те же силовые агрегаты, что и европейские автомобили. Например, DFM — PSA, Geely — Volvo. Да и агрегаты собственной разработки у китайцев неплохи. Например, Changan оценивает ресурс полуторалитрового турбомотора в 240 000 км.
7. Запчастей не найдешь
Этого добра у дилеров достаточно — особенно для автомобилей, которые собирают у нас или у соседей по полному циклу. А уж выбор допоборудования и аксессуаров у китайцев шире, чем у прочих марок.
8. Потом не продашь
После того как автомобиль покидает автосалон, он дешевеет примерно на 10%, в первый год — на 20%.Это касается всех марок и моделей.
Продавать китайские автомобили тяжелее, чем Тойоты, Фольксвагены или Хендэ, но и на «китайцев» есть спрос на вторичном рынке. Они присутствуют в России второе десятилетие и перестали быть «неведомыми зверушками», которых нужно бояться. Если продавец назначает адекватную цену, машина уходит быстро. И чем проще комплектация, тем выше спрос на вторичке.
9. Все они копии
Китайский автопром начинался в середине прошлого века с лицензионного выпуска автомобилей советского производства. В 80-х китайцы перешли на легальные копии европейских и японских автомобилей, потом перешли на «заимствование» — не всегда честное. И некоторые компании занимаются этим до сих пор.
Но такая «традиция» постепенно исчезает. Крупные автокомпании из КНР создают собственные инженерно-испытательные центры, нанимают лучших конструкторов и дизайнеров. Например, в Chery шеф-дизайнером трудится британец Кевин Райс — бывший сотрудник компании Mazda. В Haval — Фил Симмонс, работавший на Land Rover. В Geely — Питер Хорбери и Уэйн Берджес из Volvo и Jaguar соответственно.
Кстати, китайские автокомпании покупают не только ведущих дизайнеров и инженеров, но и бренды: SAAB, Volvo, Hummer. И делают новые автомобили на модульных платформах, разработанных совместно с европейцами.
10. Зато дешевые
Сейчас они практически сравнялись по стоимости с одноклассниками европейских и корейских марок. Несмотря на недостатки по эргономике (например, короткие подушки сидений, небольшой диапазон регулировок); традиционно маленькие багажники и некоторые вопросы к надежности. У многих китайских автомобилей до сих пор быстро проседают пружины задней подвески.
Завышенные цены мешают сегодня, в первую очередь, росту популярности в России. 52,7 тысячи новых машин, проданных у нас в прошлом году, — мало.
Хотя мифы о китайских машинах сегодня не соответствуют действительности, польза от этих «страшилок» определенно есть. Хотя бы в том, что производители из КНР прикладывают немало сил, чтобы делом побороть стереотипы. А нам, покупателям, это только на руку.
- Спрашиваете, когда китайцы «порвут» российский авторынок? Ответы — тут.
Фото: «За рулем» и фирмы-производители