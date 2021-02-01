10 стереотипов о китайских автомобилях — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

10 стереотипов о китайских автомобилях

Ржавые кузова, фенол в салоне, запчастей нет… Это тоже правда о «китайцах». Но не вся!

Страшилки об автомобилях из Поднебесной появились, как только первые «китайцы» пришли на российский рынок (было это 17 лет назад, кстати!). Но с тех пор многое изменилось, хотя в это и трудно поверить.

1. Жутко пахнут

Материалы по теме
Чем все же пахнет в новых китайских автомобилях?

От первых китайских машин исходил запах дешевого пластика, на редкость ядреный и стойкий. Искушенные в химии водители называли этот запах «фенольным», по названию класса токсичных веществ. С годами бьющий в нос «китайский аромат» становился все слабее. Сегодня салоны из КНР пахнут по-европейски. И качество применяемых материалов улучшилось.

Посмотрите (и понюхайте) салон Geely Coolray или Haval F7x. Будете приятно удивлены.
Посмотрите (и понюхайте) салон Geely Coolray или Haval F7x. Будете приятно удивлены.

2. Сделаны из жести

Материалы по теме
5 самых ярких автоновинок 2020 года

Многие по-прежнему верят, что для производства кузовов китайцы используют самый тонкий стальной лист. Так действительно было, но у первых поставляемых к нам автомобилей. Мы неоднократно измеряли толщину металла кузовов у современных моделей — у машин из КНР она сравнима с продукцией других стран. В среднем — 0,8 мм у наружных элементов.

Предприятие Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус сваривает кузова для своих моделей из российского стального листа. И такой металл идет на автозаводы других марок, не только китайских.

3. Слишком тонкое лакокрасочное покрытие

Практически на все современные автомобили (кроме самых дорогих, ручной сборки) наносят слой толщиной в 90–170 микрон. Кузова китайских машин красят точно такие же роботы, по точно такой же технологии, что и во всем мире. Например, на белорусском заводе «Белджи», где выпускают Geely, этим занимаются роботы Durr. И толщина ЛКП у модели Coolray — от 98 до 149 микрон.

4. Быстро ржавеют

Материалы по теме
Проголосуй и выиграй новую Ниву

Кузова Geely и Haval делают из оцинкованного листа с дополнительной антикоррозионной защитой. Не оцинкована у этих машин только крыша, у которой в принципе мало шансов заржаветь.

Chery, Lifan и FAW проходят полную «холодную» гальваническую обработку. Zotye — частичную. Листы кузовного металла для моделей DFM имеют двухстороннюю оцинковку.

Если кузов, подготовленный таким образом, и начнет ржаветь, то только после аварии и некачественного ремонта.

Автомобили китайских марок проходят те же технологические процессы, что и все остальные.
Автомобили китайских марок проходят те же технологические процессы, что и все остальные.

5. Не готовы к зиме

Практически все автомобили, поступающие на российский рынок, проходят адаптацию. Получают технические жидкости, выдерживающие низкие температуры; аккумуляторы большей емкости и дополнительные электроподогревы. Китайские модели — не исключение.

Материалы по теме
Кроссоверы Haval F7 на заводе китайского концерна Great Wall в индустриальном парке «Узловая», Тульская область Китайцы выросли в России в два раза. Но за десять лет

  • Geely Atlas: есть обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев стекла пятой двери, подогрев передних и задних сидений.
  • Haval F7: нет подогрева задних сидений, но есть обогрев руля.
  • Changan CS35 Plus: двухрежимный подогрев передних сидений.
  • Chery Tiggo 4: обогрев передних и задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
  • Geely Emgrand X7: обогрев зоны покоя стеклоочистителей, обогрев стекла пятой двери, подогрев передних сидений.

6. Ненадежные двигатели и коробки

Современные «китайцы» получают те же силовые агрегаты, что и европейские автомобили. Например, DFM — PSA, Geely — Volvo. Да и агрегаты собственной разработки у китайцев неплохи. Например, Changan оценивает ресурс полуторалитрового турбомотора в 240 000 км.

Китайские двигатели ни конструктивно, ни качественно не отличаются от двигателей других популярных марок.
Китайские двигатели ни конструктивно, ни качественно не отличаются от двигателей других популярных марок.

7. Запчастей не найдешь

Этого добра у дилеров достаточно — особенно для автомобилей, которые собирают у нас или у соседей по полному циклу. А уж выбор допоборудования и аксессуаров у китайцев шире, чем у прочих марок.

8. Потом не продашь

Материалы по теме
Выяснилось, почему «китайцы» стали популярнее (опрос)

После того как автомобиль покидает автосалон, он дешевеет примерно на 10%, в первый год — на 20%.Это касается всех марок и моделей.

Продавать китайские автомобили тяжелее, чем Тойоты, Фольксвагены или Хендэ, но и на «китайцев» есть спрос на вторичном рынке. Они присутствуют в России второе десятилетие и перестали быть «неведомыми зверушками», которых нужно бояться. Если продавец назначает адекватную цену, машина уходит быстро. И чем проще комплектация, тем выше спрос на вторичке.

9. Все они копии

Китайский автопром начинался в середине прошлого века с лицензионного выпуска автомобилей советского производства. В 80-х китайцы перешли на легальные копии европейских и японских автомобилей, потом перешли на «заимствование» — не всегда честное. И некоторые компании занимаются этим до сих пор.

Материалы по теме
Великий китайский прорыв: автомобили, которыми гордился бы товарищ Мао

Но такая «традиция» постепенно исчезает. Крупные автокомпании из КНР создают собственные инженерно-испытательные центры, нанимают лучших конструкторов и дизайнеров. Например, в Chery шеф-дизайнером трудится британец Кевин Райс — бывший сотрудник компании Mazda. В Haval — Фил Симмонс, работавший на Land Rover. В Geely — Питер Хорбери и Уэйн Берджес из Volvo и Jaguar соответственно.

Кстати, китайские автокомпании покупают не только ведущих дизайнеров и инженеров, но и бренды: SAAB, Volvo, Hummer. И делают новые автомобили на модульных платформах, разработанных совместно с европейцами.

Созданный интернациональной командой инженеров и дизайнеров Geely Coolray интересен внешне, здорово едет и чуть дешевле одноклассников.
Созданный интернациональной командой инженеров и дизайнеров Geely Coolray интересен внешне, здорово едет и чуть дешевле одноклассников.

10. Зато дешевые

Сейчас они практически сравнялись по стоимости с одноклассниками европейских и корейских марок. Несмотря на недостатки по эргономике (например, короткие подушки сидений, небольшой диапазон регулировок); традиционно маленькие багажники и некоторые вопросы к надежности. У многих китайских автомобилей до сих пор быстро проседают пружины задней подвески.

Материалы по теме
Новые китайские турбомоторы: стал известен их ресурс

Завышенные цены мешают сегодня, в первую очередь, росту популярности в России. 52,7 тысячи новых машин, проданных у нас в прошлом году, — мало.

Хотя мифы о китайских машинах сегодня не соответствуют действительности, польза от этих «страшилок» определенно есть. Хотя бы в том, что производители из КНР прикладывают немало сил, чтобы делом побороть стереотипы. А нам, покупателям, это только на руку.

  • Спрашиваете, когда китайцы «порвут» российский авторынок? Ответы — тут.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители

10 стереотипов о китайских автомобилях

Ржавые кузова, фенол в салоне, запчастей нет… Это тоже правда о «китайцах». Но не вся!

10 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471410 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471910 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471610 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471710 стереотипов о китайских автомобилях
10 стереотипов о китайских автомобилях

Ржавые кузова, фенол в салоне, запчастей нет… Это тоже правда о «китайцах». Но не вся!

10 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471410 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471610 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471710 стереотипов о китайских автомобилях — фото 122471910 стереотипов о китайских автомобилях
3041
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...