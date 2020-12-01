Владеть китайским кроссовером оказалось дороже, чем Tiguan, Sportage или RAV4

В расчетах фигурируют два самых популярных китайских автомобиля — Geely Atlas и Haval F7.

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На примере двух популярных китайских кроссоверов — Geely Atlas и Haval F7, аналитическое агентство «Автостат» выяснило, во сколько обходится владение подобным автомобилем в течение пяти лет.

Выяснилось, что 1 км пути стоит владельцу Geely Atlas 16,9 рублей, а владельцу Haval F7 — 15,8 рублей. При пересчете на месяц эксплуатации получается, что Haval F7 позволяет хозяину сэкономить 1800 рублей по сравнению с соседом, у которого Geely Atlas: расходы составляют, соответственно, 26,3 и 28,1 тыс. рублей.

Но самое интересное в другом. В течение пяти лет автомобилисты, купившие Haval F7, потратят 1,6 млн рублей, а Geely Atlas — 1,7 млн рублей. То есть больше, чем владельцы Tiguan (1,3 млн рублей), Sportage (1,4 млн рублей) и RAV4 (1,5 млн рублей)

В своих расчетах «Автостат» обычно принимает во внимание расходы на топливо, обязательное ТО, уплату транспортного налога, покупку зимнего комплекта шин и полисов ОСАГО и каско.

В данном случае подразумевается что оба китайских автомобиля имеют одинаковые по мощности моторы (149 л.с. у Geely Atlas и 150 л.с. у Haval F7), при этом у Джили это 2,4-литровый атмосферник в сочетании с 6-ступенчатым автоматом, а у Хавейла — 1,5-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом. Привод обеих машин — полный.

Ровно такие же параметры — 150 л.с., автоматическая трансмиссия и полный привод — закладывались при расчете, сделанном ранее для VW Tiguan, Kia Sportage и Toyota RAV4. То есть при идентичных характеристиках «китайцы» оказались дороже в эксплуатации, чем немецкий, корейский и японский кроссоверы. Что фактически нивелирует разницу в цене на сами автомобили.

Есть на российском рынке и кроссоверы, которые за пять лет эксплуатации обходятся гораздо дешевле — меньше 1 млн рублей.





Фото: «За рулем»