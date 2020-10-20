Lada 4x4, Hyundai Creta и Renault Duster: что дешевле в эксплуатации?

Полный расклад: цена каждого пройденного километра, затраты на месяц и расходы в течение пяти лет владения.

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Какой автомобиль окажется наиболее щадящим кошелек владельца? Все не так уж однозначно, как можно решить, прочитав заголовок. Специалисты аналитического агентства «Автостат» подсчитали расходы на три популярных автомобиля сегмента SUV, взяв срок эксплуатации в пять лет и ограничив пробег 100 000 километров. Регион — Москва и Подмосковье, возраст водителя — 40 лет, стаж — 20 лет. Все машины в полноприводных версиях.

Лидер по страховке очевиден: на каско и ОСАГО владелец Lada 4x4 в течение указанного срока потратит около 126 тысяч рублей, в то время как хозяева Креты и Дастера — 188 и 187 тысяч рублей соответственно. С транспортным налогом та же ситуация — почти 5 тысяч рублей с владельца отечественного внедорожника выглядят пустяком по сравнению с показателями иномарок: Duster — около 14 тысяч, Creta — около 15 тысяч рублей.

Покупка шин потребует примерно равного бюджета во всех трех случаях, от 45 до 49 тысяч рублей. А вот на топливо владельцам Lada 4x4 придется потратиться заметно больше: 458,5 тыс. руб. против 352 тыс. руб. у Дастера и всего 313 тыс. руб. у Креты. Да и техобслуживание дороже: 96 тыс. руб. у Lada 4x4, тогда как у Duster — 87 тыс. руб. и всего немногим более 80 тыс. руб. у Creta. Зато в стоимости Крета теряет активнее соперников: за пять лет она подешевеет примерно на 347 тысяч, в то время как Дастер — на 218, а Lada 4x4 — на 159.

В итоге Lada 4x4 оказывается лидером, хоть и с небольшим отрывом. Километр пробега на ней обходится владельцу в 8,9 рубля (у Дастера и Креты — 9,1 и 9,9 руб.), каждый месяц владения — в 14 819 рублей (Duster и Creta — 15 115 и 16 557 руб.), а за пять лет на Lada 4x4 будет истрачено 889 166 руб., тогда как на Renault Duster — 906 923 руб., а на Hyundai Creta — 993 464 рубля.

А вот другая интересная статистика: за шесть лет новые автомобили подорожали почти в 1,7 раза.

Коллаж: «За рулем»