На 67% дороже за шесть лет. И цены продолжат рост

Всего за шесть лет новые автомобили у нас стали дороже почти в 1,7 раза.

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К такому выводу пришли в специалисты аналитического агентства «Автостат», которые подсчитали средневзвешенную стоимость новых автомобилей в 2020 году и сравнили ее с ценой 2014 года.

Шесть лет назад средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляла 1 001 600 рублей. В 2020 году, по итогам восьми месяцев, средневзвешенная цена новой машины выросла до 1 674 000 рублей, что на 67% больше показателя 6-летней давности.

Главной причиной подорожания автомобилей стало падение курса рубля. За шесть лет рубль упал по отношении к доллару в два раза. Еще больший разрыв образовался со стоимостью японской йены. Что касается евро и китайского юаня, то они стали для российской экономики дороже более чем на 80%. На втором месте среди причин подорожания автомобилей — инфляция.

Как отмечают аналитики, рубль продолжает падать, а инфляция не снижается, что приведет к дальнейшему подорожанию.

Рост цен ускорился: подорожание за пять лет составляло 40% и всего за 8 месяцев выросло до 67%.

Изображения: Автостат, depositphotos.com