Рост цен на машины продолжится: мало покупаем

За шесть месяцев стоимость новых автомобилей увеличилась на 3–7%.

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Рост стоимости новых машин не остановится в ближайшие месяцы. Они уже стали дороже в текущем году в среднем на 3–7%. Участники рынка обеспокоены снижением производства автомобилей, что отражается на их себестоимости: чем больше машин выпускается, тем меньшие суммы на содержание заводов закладываются в их цену, а при сокращении производства нагрузка на каждый выпущенный автомобиль увеличивается.

Также на цены новых машин на российском рынке влияет девальвация рубля, рассказали «Коммерсанту» участники авторынка, которые при этом отмечают достаточно высокий спрос на автомобили из-за невозможности людей выехать на отдых в другие страны — машины покупаются, в том числе, для путешествий в пределах России.

Так стоимость автомобилей марки Hyundai выросли в среднем на 2,5%, машины Volkswagen стали дороже на 4–5%, ценники кроссоверов Mitsubishi прибавили 3,5%, Renault — 3,6%. На 5–10% стала дороже и продукция Fiat, Jeep увеличил цены на 3–4%, машины марки Mini подорожали на 3,5%, а BMW — на 3–10%. Автомобили Mercedes-Benz стали дороже на 3–4%, Volvo — на 3–5%, а Toyota — на 1,7–2,6%. Цены пересмотрели даже элитные бренды. Например, машины Rolls-Royce теперь обходятся покупателям на 7% дороже.

Увеличилась стоимость и некоторых отечественных машин. Так, УАЗы подорожали на 2,7–3,9%, прибавка в цене составляет до 45 тысяч рублей.

Отмечается, что девальвация рубля учтена в ценах на автомобили еще не полностью, а значит корректировка приведет к дальнейшему росту цен. Скажется на стоимости и сокращение объемов производства, а также складских запасов. Как считает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», цены вырастут на 5–10%, а продажи упадут на 20%. Пока же дилеры пытаются наверстать упущенную за время самоизоляции прибыль, продавая некоторые машины ниже себестоимости.

Чтобы увеличить продажи, производители выпускают особые версии машин для бизнеса. Например, недорогой пиццемобиль на базе Лады Гранты.

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