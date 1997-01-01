АВТОВАЗ выпустил пиццамобиль на базе Lada Granta — журнал За рулем

АВТОВАЗ выпустил пиццамобиль на базе Lada Granta

Как работают столичные развозчики пиццы? Смотрим на комплектацию автомобиля.

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Мощная Гранта — появилась версия с новым двигателем

Партия из 60 седанов Lada Granta отправилась в Москву в качестве автомобилей для доставки пиццы — машины приобрела компания Domino’s Pizza Russia. АВТОВАЗ и «Домино’с» уже работали ранее — в прошлом году сеть пиццерий уже заказывала у автогиганта автомобили. В столичном парке международной сети ресторанов сейчас насчитывается 700 автомобилей различных марок.

В компании считают, что Гранта позволит обеспечить скорость доставки пиццы в столице (не более 30 минут) и безопасность сотрудников. В свою очередь, на АВТОВАЗе подчеркивают, что и в рознице, и в корпоративных продажах Гранта является лидером из-за большого количества комплектаций и доступных цен. Для развозки пиццы комплектацию подобрали самую простую и самую доступную — она называется Standard.

Электроусилителя руля и электростеклоподъемников в передних дверях, включенных в следующую по цене комплектацию Classic, а также кондиционера, устанавливающегося начиная с третьего уровня оснащения Optima, в «стандартных» Грантах нет. А есть — легкая тонировка стекол, дневные ходовые огни, розетка 12В, одна подушка безопасности, пакет систем ABS-EBD-BAS и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Это единственная Гранта с ценой меньше полумиллиона — она стоит 465 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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