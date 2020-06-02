У Гранты появилась удлиненная версия для перевозки грузов

Скоро такой автомобиль появится в модельном ряду Lada, и его можно будет приобрести через официальных дилеров

Материалы по теме Кемперы на базе Гранты и Нивы пошли на экспорт в Германию

Модель Lada Granta обзавелась еще одной коммерческой версией — это фургон с удлиненной рамой от нижегородской компании Промтех, которая входит в перечень одобренных АВТОВАЗом производителей. Это значит, что скоро такой автомобиль появится в модельном ряду Lada, и его можно будет приобрести через официальных дилеров марки.

Гранты коммерческого назначения уже существуют в версиях «бортовая платформа» и «фургон» — такие машины делает дочернее предприятие АВТОВАЗа, ВИС-Авто. Отличие варианта Промтех в том, что задний свес тут существенно длиннее. Точных цифр пока нет, но у удлиненного грузового Ларгуса (он же Largus Kub), производящегося той же компанией, задний свес длиннее на 370 мм. Журнал «Автоброкер», опубликовавший фото новой удлиненной Гранты, приводит ориентировочную грузоподъемность: до 780 кг. Отметим, что у упомянутого Lada Largus Kub она составляет 700 кг.

Надстройки могут быть разными, на фото — фургон рефрижератор. Колесная база автомобиля осталась стандартной, а длина грузовой платформы выросла за счет увеличенного заднего свеса.

С такой грузоподъемностью новая версия не превзойдет уже существующие от ВИС-Авто, однако дополнительные 37 сантиметров заднего свеса позволят перевозить куда более габаритные грузы. Сроков появления удлиненной коммерческой Гранты в продаже пока нет, цены также еще не объявлены. Отметим, что цены на Гранту-фургон со стандартной длиной рамы (ВИС-Авто) начинаются от 758 000 рублей.