За пять лет машины в России подорожали на 40%

Отечественные автомобили при этом подорожали в среднем на 190 тысяч.

Материалы по теме Рост цен на машины продолжится: мало покупаем

Стоимость новых автомобилей в России растет. «За рулем» регулярно пишет о том, какие марки и модели стали дороже. Теперь специалисты «Автостата» подсчитали среднюю стоимость машин в 2020 году и пришли к выводу, что за последние 5 лет их цена выросла на 40%.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата россиян, которая в 2015 году составляла 30 254 рубля, в 2019 году увеличилась всего до 35 188 рублей — на 4934 рубля, или 16,3%.

В 2015 году средняя стоимость новой машины достигала 1,2 млн рублей. Иномарки при этом стоили в среднем 1 362 000 рублей, а отечественные модели — всего 510 000.

В первом же полугодии 2020 года средняя цена нового автомобиля составила уже 1 676 000 рублей — на 476 000 дороже, чем пять лет назад.

Если брать только иномарки, то рост их стоимости составил 44%. Теперь они, в среднем, стоят на 600 000 рублей дороже — 1 962 000 рублей. Скоро будет пройден психологический барьер два миллиона рублей. Российские автомобили прибавили в цене 37% и стали дороже на 190 000 рублей, что для бюджетной машины существенно. Их средняя стоимость теперь составляет 700 000 рублей.

Причиной роста цен стал не только ослабший рубль и инфляция, но и рост налоговой нагрузки — НДС, а также утилизационного и экологического сбора.

При этом выбор новых машин стал скудным, считают опрошенные читатели «За рулем».

Фото: depositphotos.com