Российский рынок беднеет. Уходят модели, в начале прошлого года о своем уходе из сегмента легковых автомобилей объявил Ford. Что думают о сокращении предложения наши читатели, мы выяснили в ходе опроса на сайте.

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Помимо того, что легковые автомобили Ford у нас больше не продаются, в прошлом году российский авторынок покинуло 13 моделей других производителей. «За рулем» и аналитическое агентство «Автостат» узнали, беспокоит ли автолюбителей эта тенденция.

Опрос, проведенный в апреле 2020 года, в котором приняло участие более 1900 респондентов, показал, что практически каждому второму (54,3%) жаль, что это происходит. Из них 31,2% пояснили: им жаль, что «рынок сужается и выбор становится меньше». Другие (23,1%) в большей степени сожалеют о том, что на нашем рынке все меньше остается европейских моделей и больше — китайских.



Практически каждый четвертый респондент (26,5%) признал, что не переживает по этому поводу, а фактически каждый пятый (19,2%) считает, что «свято место пусто не бывает»: кто-то ушел, но кто-то и вернулся.





Комментирует Данил Пивоваров, руководитель проекта «Цена Авто»:







Комментирует Кирилл Милешкин, редактор «За рулем»:





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Фото: Из архива «За рулем», «Автостат», Артем Геодакян/ТАСС

Инфографика: «Автостат»