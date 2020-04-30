Начинаем экономить: 12% купят нашемарку

Планы изменились на фоне пандемии и падения курса рубля.

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Около 12% россиян решили отказаться от покупки иномарки в пользу отечественного автомобиля в целях экономии на фоне кризиса, вызванного коронавирусом и падением курса рубля, к таким выводам пришли эксперты Авито Авто.

Проведенный опрос показал, что 53% респондентов не откажутся от планов купить именно тот автомобиль, который планировали приобрести до начала пандемии. Этот показатель практически одинаков для всех городов — как миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, так и небольших населенных пунктов, с численностью населения до 250 тыс. человек.

Причем россияне признались, что срочной покупки в их планах нет, они будут руководствоваться обстоятельствами. Например, сейчас купить новый автомобиль сложно, так как практически все автосалоны закрыты. Хотя региональные власти скоро смогут самостоятельно принимать решения по поэтапному снятию ограничений. Это осложняется тем, что не все автосалоны могут обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

При этом 27% респондентов ответили, что приобретут в нужный срок ту модель, которую планировали. По популярности голоса распределились следующим образом: на долю Toyota пришлось 15% голосов, за ней следуют Kia — 8% и Nissan — 6,5%.

8% участников опроса приобретут более дешевый автомобиль, но в запланированный срок, еще 13% также выберут менее дорогую модель, однако покупку пока отложат.

2% опрошенных решили в нынешних обстоятельствах вместо автомобиля купить другое транспортное средство, из них 45% выберут мотоцикл. Эксперты Авито.Авто констатируют, что в апреле на 38% вырос спрос на мототехнику с пробегом.

16% решили отказаться от покупки нового автомобиля, из них 7% вложат деньги в ремонт старого.

62% опрошенных не готовы к покупке отечественного автомобиля в целях экономии, они скорее возьмут менее оснащенную версию. Такой выбор сделали 75% респондентов в Москве и 66% в Санкт-Петербурге.

Из тех, кто изменил свои планы, и все же купит более дешевую отечественную машину вместо желанной иномарки, большинство проживают в Уральском ФО, там таких покупателей 21% при среднем по стране, как мы говорили ранее, 12%.

14% респондентов и так планировали покупать отечественный автомобиль и по-прежнему хотят это сделать. В Москве это 6%, в Санкт-Петербурге — 7%, в других городах-миллионниках в среднем 12%, а в небольших городах с населением 250 тыс. и менее — 15%.

Пока так, но вероятно, что к окончанию ограничительных мер в стране показатели будут несколько иными.

Возможно, спрос на автомобили стимулируют программы господдержки, которые Минпромторг обещает запустить уже в мае.



Фото: Александр Кульнев/«За рулем»