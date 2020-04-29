Госпрограммы льготного автокредитования хотят запустить в мае

При этом программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» претерпят некоторые изменения.

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По новым условиям, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей (сейчас льготу предоставляют родителям двух и более детей). Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля, участника льготных программ, до 1,5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей). Об этом говорится в подготовленном Минпромторгом проекте постановления правительства, сообщает «Автостат».

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, планируется дополнительно направить на реализацию программы льготного автокредитования 7 млрд рублей. Совокупный бюджет программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составит 17,5 млрд рублей. Ожидается, что льготы позволят реализовать дополнительно свыше 150 тыс. легковых автомобилей.

В дилерском сообществе считают, что увеличение стоимости до 1,5 млн рублей — важный шаг, но большего эффекта удалось бы достичь расширив перечень автомобилей, а для этого нужно пересмотреть требования к локализации, позволяющие включать автомобили в перечень разрешенных.

Дилеры ожидают, что падение продаж в апреле составит 95%.



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