Машины не покупают: автопроизводители попросили у Путина господдержку

Без помощи государства в текущих условиях, когда спрос на автомобили, особенно коммерческие, приблизился к нулю, заводам не выжить. А автопром — это не только производство. На него завязано полстраны. Если не больше.

Материалы по теме Будни ГАЗа: на работу вышли, а загрузки нет

Сегодня Владимир Путин провел совещание с автопроизводителями, на котором присутствовали главы системообразующих предприятий — гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, руководитель «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, глава «Соллерса» Вадим Швецов, президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис, а также профильные министры и руководители тех регионов, где расположены ведущие автоконцерны России.

Главам предприятий дали высказаться о наболевшем, и во многих выступлениях сквозила растерянность. Пока всем не до конца понятно, как не растерять наработанное, да и вообще удержаться на плаву в нынешних условиях.

Что просили

Руководители КАМАЗа Сергей Когогин и «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин отметили, что за три недели апреля продажи сократились на 95%. Остановился экспорт. Пострадал рынок предприятий малого и среднего бизнеса. Понятно, что даже, когда предприятия возобновят работу, им будет не до приобретения техники. Поэтому сейчас вся надежда производителей коммерческой техники на госзакупки — наступило время обновить парки предприятий с госучастием, таких как Россети, Почта России и т. д., продолжить закупки автомобилей скорой и медпомощи, обновить автомобили по экологическому классу, все, что соответствуют Евро-3, заменить на Евро-5, тем самым не только загрузить предприятия заказами, но и улучшить экологическую обстановку. Провести опережающие закупки для МВД и Росгвардии, то есть сдвинуть эти закупки на более близкие сроки. Инвестировать в общественный транспорт. Выделить дополнительные средства на льготный лизин и льготное автокредитование.

Глава «Соллерса» Вадим Швецов поддержал коллег, добавив, что предприятия испытывают дефицит оборотных банковских средств и что банки сейчас работают в одну сторону — деньги принимают, но не выдают. Путин пообещал решить этот вопрос, тем более что накануне проводил совещание с представителем банковских сообществ.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов пообещал обеспечить спрос на обновление общественного транспорта, а также активнее работать с автопромом через инвестиции пенсионных средств. Есть специальная программа обновления городского транспорта, по 12 городам она уже готова к запуску. На нее выделено 70 млрд рублей, что также поможет загрузить автопредприятия в кризисный период.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил продлить закупки «скорых» и школьных автобусов и рассмотреть вопрос создания специальной программы субсидирования малого и среднего бизнеса на покупку транспорта, так как своих денег у бизнеса в ближайшее время точно не будет. В данном случае механизм лизинга не сработает, так как лизинг позволяет снизить затраты, а когда денег на покупку нет, тут просто нечего снижать. Также можно рассмотреть вопрос обновления городских автопарков, например заменив автобусы возрастом старше 10 лет.

Глава АВТОВАЗа Ив Каракатзанис напомнил, что только на АВТОВАЗе трудится 46 тыс. сотрудников, а вместе с дилерами и поставщиками получится и все 400 тысяч. То есть в автоотрасли опосредованно задействовано больше народа, чем можно представить. Чтобы поддержать спрос на автопродукцию, он попросил увеличить ассигнования и продлить программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ввести льготное кредитование для докторов и медработников, возобновить программу обновления автопарка, включив в нее автомобили старше 6 лет. Перенести «влево по временной шкале» закупку гостехники и сдвинуть для предприятий срок уплаты утилизационного сбора.

Что пообещали

По итогам совещания Владимир Путин уже успел дать следующие распоряжения:

поручил Правительству РФ подумать над переносом срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами

направить в текущем году дополнительно на закупку машин скорой помощи 5 миллиардов рублей

призвал органы государственной власти и госкомпании приобретать автомобили, необходимые для работы, а не иностранные лимузины

включить закупку школьных автобусов в перечень мер по поддержке автопрома

поручил разработать комплекс мер по закупкам автотехники со стороны государства и госкомпаний, в том числе провести инвентаризацию всех национальных проектов, предусматривающих такую закупку, и осуществить их раньше намеченных сроков

поручил ВЭБу и правительству проработать программу обновления общественного транспорта

поручил дополнительно направить 7 миллиардов рублей на финансирование программ льготного автокредитования

предложил увеличить предельную сумму кредитов для системообразующих предприятий с 1 млрд до 3 млрд рублей



предложил структурам МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардии приобрести дополнительно около 25 тысяч машин.

12 автопроизводителей России могут рассчитывать на господдержку — они включены в список системообразующих предприятий Минпромторга.

Фото: Depositphotos и Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС