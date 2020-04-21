В России 12 автопроизводителей могут надеяться на господдержку

Минпромторг опубликовал список 246 системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли. Дюжина из них — автомобильные.

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Как говорится на сайте Минпромторга, критериями выбора системообразущих предприятий в автомобильной промышленности стали: выручка — не менее 20 млрд руб., и численность — не менее 1000 человек.

В список вошли: АВТОВАЗ, «Автомобильный завод „Урал“, „Рено Россия“, „Фольксваген груп Рус“, ГАЗ, ПАО „КАМАЗ“, „Соллерс“, ПСМА РУС, „Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус“, „Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус“, „Тойота Мотор“ и „АВТОТОР Холдинг“.

На что могут надеяться эти предприятия? В теории — на помощь государства, но в чем она будет выражаться, пока сказать сложно, ведь конкретные механизмы и виды поддержки пока не прописаны. Аналитики рынка полагают, что само попадание в список господдержку не гарантирует, так как к предприятию могут быть предъявлены определенные требования по реструктуризации и повышению эффективности. То есть пока компании просто посчитали.

Этот список стал уже вторым, первый был разработан в 2008 году, когда страна также оказалась в тяжелых условиях, тогда в него входило около 300 предприятий. Тогда перечень системообразующих предприятий формировался для определения тех, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или на территориях подлежали особому вниманию со стороны властей.

В нынешний перечень всего вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям.