То, что автомобилей в этом году купят меньше, понятно всем. Но вот какие могут быть сценарии развития событий? Эксперты предложили несколько.

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Продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих авто в России в этом году при самом пессимистичном сценарии могут упасть до 50% из-за пандемии коронавируса, при оптимистичном — на 20%, с таким прогнозом выступила консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).

В целом же BCG предусмотрела четыре сценария развития ситуации на рынке, два из них — наиболее вероятные. За точку отсчета взяты данные IHS Markit, согласно которым продажи в РФ в 2020 году ожидались на уровне 1,8 млн штук, а в 2021 году — 1,9 млн штук.

Но коронавирус всё переиначил, и теперь, по самому оптимистичному сценарию, продажи машин в РФ в 2020 году упадут на 19% (до 1,4 млн авто), а в 2021 году — на 3%. Наиболее пессимистичный прогноз предполагает, что продажи в этом году рухнут на 48% (до 900 тыс. автомобилей), а в 2021 году — на 31% (1,3 млн шт.).

Но в BCG все-таки наиболее вероятным считают снижение рынка от 25 до 37% в этом году (до 1,1–1,3 млн машин), а в следующем — от 12 до 18% (до 1,7 млн и 1,5 млн шт.), сообщает ТАСС. Тем не менее, и в 2021 году до уровня 2019 года рынок не дотянется.

Многие российские автоконцерны и компании, работающие в России, возобновили производство и стараются максимально использовать время, пока «вирусная» ситуация в регионах это позволяет, для заполнения своих складов. Государство, со своей стороны, помогает размещением заказов на коммерческую технику на российских автосборочных предприятиях.

Что касается легковушек, то в апреле и мае прогнозируется спад продаж у автодилеров — 42% российских потребителей планируют сократить расходы, а цены на машины при этом стремятся вверх. Некоторые продавцы машин могут не выдержать испытание и совсем уйти с рынка. Хотя правительство и включило авторитейл в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за эпидемии коронавируса.

В марте в России наблюдался всплеск продаж — согласно AEB, они выросли на 4%, всего в прошлом месяце удалось реализовать 162 321 автомобиль.



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