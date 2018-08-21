Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 4%. Что будет в апреле — сами понимаете.

В первом квартале 2020 года продажи новых автомобилей выросли на 1,8% и на 4% в марте 2020 года. Всего в прошлом месяце удалось реализовать 162 321 автомобиль, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейских дилеров.

Председатель комитета Томас Штэрцель скептически отнесся к этим показателям несмотря на то, что многие бренды в марте показали двузначный рост. Такое «сильное начало года» не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с искусственным ростом мартовских продаж из-за ослабления рубля и ожидаемого роста цен. Однако в конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19.

Взрывной рост в марте показали такие бренды (из преодолевших планку продаж в 1000 автомобилей), как Haval — 187% (1599 шт.), Skoda — 42% (9856 шт.), Audi — 37% (1730 шт.), Toyota — 36% (12 587 шт.), Mercedes—Benz — 33% (4427 шт.) и Lexus — 30% (2244 шт.).

В аутсайдерах в прошлом месяце оказались Datsun — минус 29% (1912 шт.), УАЗ — минус 11% (2742 шт.) и Mitsubishi — минус 10% (4424 шт.).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2020/2019 гг.

В пятерку самых востребованных моделей марта вошли:

Lada Granta — 11 631 шт . (+11,6%)

шт Lada Vesta — 11 172 шт . (-13%)

шт Kia Rio — 8274 шт . (-7,3%)

шт Hyundai Creta — 6803 шт . ( +4,7%)

шт +4,7%) VW Polo — 5371 шт . (+25,4%).

По динамике роста в прошлом месяце лидировал кроссовер Toyota RAV4, продажи которого выросли более чем в два раза, достигнув результата в 5293 автомобиля, совсем немного недотянув до замкнувшего пятерку лидеров VW Polo.

25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за периоды март 2020/2019 гг. и январь-март 202/2019 гг.

Очевидно, что в апреле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей покажут значительный спад в связи с тем, что предприятия не работают, а люди соблюдают предписанную самоизоляцию. Однако какие-то онлайн-продажи все же есть, и насколько удалось развить это направление, покажут итоги апреля. А пока АЕБ обратилась в правительство с предложением мер господдержки автопромышленности.

Напомним, автодилеры попросили правительство включить их и автосервисы в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса.