Автодилеры просятся в список жертв коронавируса

Сейчас правительство составляет список отраслей экономики, которые пострадали больше всего.

Ассоциация автодилеров РОАД в очердной раз обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой. На этот раз дилеры просят включить их и автосервисы в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в письме РОАД, с которым ознакомились РИА Новости.

В письме говорится, что на сегодня в дилерских центрах по продаже и обслуживанию автомобилей в общей сложности задействовано более 300 тысяч человек. Авторитейлеры во исполнение указа президента, а также нормативных актов субъектов РФ вынуждены приостановить работу, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, но это может привести к негативным последствиям для отрасли.

«Автодилеры могут лишиться возможности выплачивать заработную плату, дополнительные меры социального обеспечения, исполнять свои обязательства по банковским кредитам, при отсутствии которых автодилеры не смогут осуществлять свою хозяйственную деятельность», — говорится в письме.

Сейчас правительство составляет список отраслей российской экономики, которые больше всего пострадали из-за сложившейся ситуации. Поэтому дилеры просят внести в этот перечень и себя.

«За рулем» поинтересовался у самих дилеров, как они сегодня выживают.

«У нас сейчас только дистанционно работают Порше Центр Таганка, АвтоСпецЦентр Mazda и АвтоСпецЦентр SKODA Каширка. Клиенты могут задавать любые вопросы, касающиеся покупки и обслуживания автомобилей по телефону, оставить заявку на обратный звонок на сайте, связаться с менеджерами дилерского центра по мобильным телефонам, указанным на сайте, дистанционно оформить покупку автомобиля и внести предоплату. Но купить через форму оплаты на сайте не могут. По остальным нашим дилерским центрам мы в процессе проработки аналогичных схем и планируем запустить дистанционные продажи до конца этой недели. На сегодняшний день, в связи с режимом карантина, многие автопроизводители остановили отгрузки. Пополнение складов дилерских центров и их высвобождение пока в замороженной стадии.

На данный момент паники и высокого ажиотажа среди клиентов сервиса нет, заявки собираются на послекарантийный период, когда дилерские центры начнут работать. Но на следующей неделе потеплеет и людям негде будет переобуть автомобили. Как будет решаться вопрос с шиномонтажом пока не понятно. Мы считаем, что сервисные центры официальных дилеров необходимо освободить от карантина и разрешить работать и обслуживать автомобили, например, по предварительной записи на сервис», — прокомментировали ситуацию в группе компаний «АвтоСпецЦентр».

Ранее РОАД написала письмо главе Минпромторга Денису Мантурову о необходимости увлечения мер господдержки, возвращения старых госпрограмм и разработки новых.



Фото: Ведомости/ТАСС