Автодилеры хотят старые способы господдержки и новые

Льготные автокредиты нужно вернуть для всех категорий населения и возобновить программу утилизации для коммерческого транспорта, считают в Ассоциации автодилеров (РоАД).

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Сейчас льготный автокредит на легковые автомобили можно получить лишь по программе «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», то есть число участников этих программ ограничено определенными обстоятельствами. Но в столь сложный период, когда очевидно, что продажи автомобилей будут падать, и неясно, как долго продлится такая ситуация, автодилеры просят Минпромторг обратиться к мерам поддержки, зарекомендовавшим себя в предыдущие годы.

Если ничего не делать, на рынке произойдет череда банкротств и сокращений персонала. Об этом Ассоциация автодилеров (РоАД) написала в письме на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на которое ссылается РИА Новости.

«Существенное ухудшение экономической ситуации, связанное с мировой пандемией COVID-19, неминуемо ведет к серьезному падению авторынка как в части продаж новых автомобилей и машин с пробегом, так и в части рынка сервисных услуг и запасных частей. Авторитейл еще не восстановился после предыдущего кризиса, который привел к закрытию 1,2 тысячи дилерских центров и сокращению порядка 100 тысяч человек», — считают в ассоциации.

Возобновить программу льготного автокредитования нужно для всех категорий граждан РФ, считают в РоАД, при этом увеличить максимальную стоимость автомобиля, на который можно получить льготный кредит, до 1,7 миллиона рублей, учитывая, что и цены непрерывно растут. Непременным условием этой программы остается то, что такие автомобили должны быть произведены в России.

Кстати, в Минпромторге тоже думают над увеличением параметра стоимости с нынешних 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

Также дилеры просят увеличить средства господдержки для текущих программ «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Свое дело» и «Русский тягач». Пока на эти меры в 2020 году выделено 5 миллиардов рублей, которые могут кончиться уже в апреле. Также предлагается подумать над новыми целевыми программами для других категорий.

Для поддержки продаж коммерческого транспорта дилеры просят возобновить программу утилизации и увеличить объем выделяемых средств господдержки для существующей программы льготного лизинга.

Это уже не первая попытка автодилеров привлечь внимание к печальной ситуации в отрасли. Ранее РоАД обратилась к премьеру МихаилуМишустину, попросив облегчить нагрузку на бизнес, в частности, освободить от выплат пенсионных и страховых взносов и предоставить налоговые каникулы до прекращения действия в стране ограничительных мер.

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