6 самых популярных вопросов (и ответов) про кредит на б/у авто

Всех же достали баннеры, да? Авто с пробегом в кредит! В рассрочку! От 4,9% годовых! По двум документам! Зимняя резина в подарок! Решение за полчаса! Подсказываем, куда надо на самом деле смотреть в договоре.

На часто задаваемые вопросы ответил эксперт по теме Александр Бердников, начальник отдела продаж компании «ВИЗАВИ ЭКСПЕРТ».

— Где брать кредит на б/у автомобиль?

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—- Львиную долю подержанных автомобилей граждане покупают «с рук» у физлиц, таких же, как и они сами. Через официальных дилеров и других юрлиц реализуется не более 20% машин с пробегом.

Машины с пробегом и содействие в получении заемных средств предлагают и лизинговые компании, точнее, их подразделения, которые занимаются распродажей автомобилей, отозванных у недобросовестных клиентов, а также ломбарды и тому подобные учреждения. В чистоте и прозрачности продавца не поленитесь убедиться, затребовав документы и почитав отзывы в интернете.

Естественно, автокредит можно запросить в банке. Например, в том, где вы получаете зарплату, вам могут предложить более выгодную ставку. Но времени это займет значительно больше, а поблажек по каско и финансовой защите вашего кредита и дополнительных бонусов, которые готов предложить дилер, не ждите.

— А можно взять автокредит, чтобы купить машину у «физика»?

— Купить б/у автомобиль у физического лица с помощью автокредита, увы, не получится. В случае с дилером или другой компанией работает формула «Банк-Юрлицо», и все взаиморасчеты происходят между ними.

— Что выгоднее: копить или брать автокредит?

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— Это зависит от многих факторов: стоимости желаемого автомобиля, недостающей суммы, вашего дохода — насколько он регулярен, стабилен и насколько соотносится с ценой машины мечты; экономической ситуации в стране; ставок по накопительным счетам (сравните их со ставками по автокредитам). Вы должны спросить себя, зачем вам нужен автомобиль, поможет ли он больше зарабатывать или, наоборот, заставит больше тратить? Готовы ли вы к тому, что из-за выплат по кредиту снизится уровень жизни? Может ли параллельно с автомобилем появиться новый источник дохода?

Однозначно не стоит копить деньги «в чулке», если, конечно, речь не идет о двух-трех месяцах, за которые вы сможете собрать нужную сумму.

Важно понимать, что кредит, который дается под залог имущества (в данном случае это автомобиль), будет дешевле беззалогового. Но, может быть, вы VIP-клиент банка и пользуетесь особыми условиями кредитования?

Впрочем, лучше всего одолжить деньги на неопределенный срок и без процентов у обеспеченных родственников или друзей.

— А, может, лучше потребительский взять?

— В этом случае вас не обяжут оформлять страховку каско. Но зато придется покупать страховку от несчастного случая и потери трудоспособности (полис страхования жизни) на весь период кредита — так называемую финансовую защиту, в который также может быть указан риск потери работы. Тарифная ставка по потребительскому кредиту на рынке начинается от 7,5%, а с финансовой защитой — уже от 9,5% годовых, и это в том случае, когда у клиента хорошая кредитная история и/или зарплатный проект в этом банке.

Совет. При покупке машины с помощью автокредита вам понадобится внести первоначальный взнос, и чем он больше, тем выше вероятность одобрения заявки (имейте в виду, что на размер тарифной ставки это никак не повлияет). Но тут можно попытаться использовать два кредита: на аванс по автокредиту попробуйте взять потребительский. Это может получиться выгоднее, чем безавансовый вариант. В чем разница? См. таблицы внизу статьи. Если вы уже пользуетесь заемными средствами, можно обратиться в банк с заявлением на рефинансирование всех действующих кредитов с учетом суммы на первоначальный взнос.

— Какие дополнительные затраты могут быть?

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— Поскольку кредитный автомобиль будет находиться в залоге у банка, кредитор как залогодержатель потребует оформить полис каско на основные риски: угон (хищение) и полная конструктивная гибель ТС (тоталь, или тотальная гибель ТС — когда стоимость восстановительного ремонта автомобиля превышает или равна 70% от его страховой стоимости). В каких-то случаях, если такое оговорено условиями банка, вам предложат заключить страховой договор самостоятельно, но обычно займодатель предлагает выбрать вариант страховки каско из своего списка. Возможно, речь пойдет о якобы выгодном «неполном» или «усеченном» каско. Не верьте. Потому что по факту, когда анкета с данными клиента будет заполнена, вместо заявленных банком в рекламном проспекте или на сайте 2,5% годовых по автокредиту вы увидите, что процентная ставка увеличилась до 11–14%, а это говорит о скрытых платежах и содержится в том самом «мелком шрифте» в договоре.

Чтобы высчитать, сколько вы на самом деле переплачиваете по кредиту, нужно умножить ежемесячный платеж на общее количество месяцев кредита и вычесть сумму кредита. То, что осталось, — переплата, в которую помимо процентов по кредиту могли включить еще и страхование жизни на весь срок кредита, и стоимость каско как минимум на первый год.





— Где есть возможность сэкономить?

— Кредитные менеджеры, работающие у официальных дилеров, замотивированы на то, чтобы включить в тело кредита как можно больше дополнительных услуг. Помимо различных страховок и финансовых гарантий, предлагают всевозможные карты типа «Помощь на дорогах» и «Сервисные карты», благодаря которым, как они утверждают, можно всегда получить юридическую, сервисную и практическую помощь прямо на дороге в любом регионе.

При оформлении автокредита у дилера вам продемонстрируют, что эти «плюшки», хотя и увеличивают тело кредита, реально снижают тарифную ставку. Дело в том, что продавцы имеют хорошую дельту на ставки, а это позволяет пусть незначительно, но уменьшить ежемесячный платеж.

Еще один плюс покупки б/у автомобиля у официального дилера состоит в том, что вопросы по автокредиту решаются и согласовываются на месте в автосалоне, в банк ехать не потребуется, да и поиск подходящих вариантов и заполнение бумаг возьмет на себя сотрудник дилера или брокерской компании, с которой у него заключен договор.

ВЫВОДЫ

Александр Бердников, начальник отдела продаж компании «ВИЗАВИ ЭКСПЕРТ»

Покупка автомобиля у официального дилера с помощью автокредита предполагает тарифную ставку от 11% плюс наполнение в виде каско по льготным ставкам, финансовой гарантии, сервисных карт, что особенно ценно в больших городах, где много мелких ДТП из-за плотного трафика, автоподстав и автовладельцев с левыми полисами ОСАГО.

Если вам такое изобилие не нужно, то, конечно же, покупайте машину с помощью потребительского кредита — от 9,5%, по факту 10–11% с финансовой гарантией (без таковой ставка будет выше).

Впрочем, вот собственный пример. Мой банк (находится в топ-10 по ключевым показателям банковской деятельности среди российских банков), где у меня зарплатный проект и в котором я несколько раз уже брал кредиты, считаясь благонадежным клиентом, одобрил мне потребительский кредит под 16% годовых. Пришлось искать другой банк.

В любом случае решение нужно принимать после проработки всех вариантов. Для начала возьмите калькулятор и просчитайте, какая схема для вас будет наиболее выгодной.

Почему мы будем покупать машины на вторичке и в кредит По данным НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), обобщившего статистику 4000 кредиторов, в 2019 году зафиксировано наибольшее с 2013 года количество автомобилей (новых и с пробегом), проданных в кредит, — 947,3 тыс., что на 11,9% больше по сравнению с 2018 годом. При этом средняя цена автомобиля на вторичном рынке по стране в минувшем году составила 412 тысяч рублей, а средний размер автокредита вырос на 6,4% и достиг 787,2 тыс. рублей. Растут и продажи машин с пробегом: в феврале 2020-го, по информации «Автостат Инфо», перепродано 361 207 подержанных автомобилей, что на 11% больше, чем в феврале прошлого года.

Для примера — два расчета по кредиту:

Skoda Octavia 2016–2017 г.в., средняя стоимость на вторичке — 850 000 рублей Кол-во месяцев кредита Сумма кредита, с первоначальным взносом 20%, в руб. Процентная ставка банка (с условием, страхование жизни), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. Процентная ставка банка (без каких-либо условий), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. 12 680 000 9,5 66 550 118 660 13,5 66 068 112 816 36 680 000 9,5 24 240 192 640 13,5 23 600 169 600 Кол-во месяцев кредита Сумма кредита, без первоначального взноса, в руб. Процентная ставка банка (с условием, страхование жизни), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. Процентная ставка банка (без каких-либо условий), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. 12 850 000 9,5 83 073 141 100 13,5 82 167 136 000 36 850 000 9,5 30 305 240 970 13,5 29 466 210 760 Toyota RAV4 2016–2017 г.в., средняя стоимость на вторичке — 1 350 000 рублей Кол-во месяцев кредита Сумма кредита, с первоначальным взносом 20%, в руб. Процентная ставка банка (с условием, страхование жизни), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. Процентная ставка банка (без каких-либо условий), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. 12 1 080 000 9,5 105 700 188 400 13,5 104 930 179 160 36 1 080 000 9,5 38 500 306 000 13,5 37 500 270 000 Кол-во месяцев кредита Сумма кредита, без первоначального взноса, в руб. Процентная ставка банка (с условием, страхование жизни), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. Процентная ставка банка (без каких-либо условий), в % Сумма ежемесячного взноса, в руб. Общая переплата, в руб. 12 1 350 000 9,5 132 130 235 560 13,5 131175 224 100 36 1 350 000 9,5 48 190 384 840 13,5 46870 337 320

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