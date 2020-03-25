Автодилеры просят правительство о помощи

Премьер-министру Мишустину направлено письмо с просьбой помочь из-за падения спроса на автомобили.

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к правительству РФ и, в частности, к Михаилу Мишустину, с письмом, в котором описаны проблемы отрасли. Дилеры надеются, что руководство страны примет меры поддержки на фоне спада спроса на новые автомобили.

Падение продаж вызвано не только увеличением экологического спроса, что отразилось на их стоимости в начале года, но и эпидемия, вызванная коронавирусом, а также сопровождающей ее неопределенностью, предполагаемым карантином и так далее. Кроме того, в скором времени до сферы торговли автомобилями дойдут последствия падения цен на нефть и рубля.

Спад на автомобильном рынке касается не только продажи новых и подержанных автомобилей, но и торговли запчастями, снижения спроса на услуги автосервисов и так далее. Сложившаяся ситуация может привести к банкротству ряда дилеров и массовым увольнениям сотрудников.

Чтобы избежать подобного сценария развития событий или смягчить последствия РОАД предлагает временно освободить дилеров от социальных выплат, предоставить налоговые каникулы и отсрочку по уплате НДС.

Факт отправки письма в правительство «Ведомостям» подтвердил вице-президент РОАД Сергей Киселев, который также предположил, что без поддержки потери отрасли могут составить до 20 млрд рублей, а банкротство ждет до 30% дилеров.

Также помощи у правительства просят страховщики, предлагающие расширить на 10% коридор базовой ставки ОСАГО. Катастрофическая ситуация назревает и в других сферах.

Ранее дилеры прогнозировали рост спроса на автомобили в преддверии грядущего подорожания.

Фото: ТАСС