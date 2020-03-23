Страховщики просят временно расширить тарифный коридор ОСАГО

На фоне падения стоимости нефти на международных рынках можно было бы помочь населению и снизить цены на топливо на российских автозаправках, полагает депутат Госдумы РФ, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
РСА обратился к Банку России и предложил расширить тарифный коридор в ОСАГО хотя бы на 10% вверх и вниз, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне роста курса валют.
Четвертый «Гранд Чероки» с агрегатной базой от Mercedes-Benz M не зря получил в народе название «Грандиозный». Автомобилисты переделали на свой лад английское слово grand — «великий», «огромный», да и габариты модели говорили сами за себя.
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