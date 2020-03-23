Страховщики просят временно расширить тарифный коридор ОСАГО

РСА обратился к Банку России и предложил расширить тарифный коридор в ОСАГО хотя бы на 10% вверх и вниз, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне роста курса валют.

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Российский союз автостраховщиков направил письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, где содержатся предложения по смягчению требований регулятора к страховым компаниям на фоне пандемии коронавируса и нестабильности на финансовых и сырьевых рынках, сообщает РИА Новости.

Одно и предложений — расширение границ тарифного коридора автогражданки. Курс валют резко вырос, а стоимость восстановительного ремонта, осуществляемого в рамках ОСАГО, напрямую связана с этим изменением, а значит подорожают запчасти и увеличатся выплаты по обязательному страхованию автомобилей. Существующего на сегодняшний день тарифного коридора недостаточно для компенсации роста цен.

В письме просят снизить минимальную границу стоимости страховки для легковых автомобилей физических лиц до 2471 рубля (сейчас 2746 рублей), а максимальную поднять до 5436 рублей (сейчас 4942 рубля).

Кроме того, предлагается смягчить срок выплат потерпевшим — увеличить его с существующих 20 до 30 дней, пока не проверять участников рынка, сдвинуть сроки проведения бухгалтерской отчетности и ряд других мер.

Напомним, внутри тарифного коридора страховщики могут выбирать базовую ставку, к которой потом применяются повышающие или понижающие коэффициенты. В итоге получается итоговая стоимость полиса. В письме говорится, что это поможет страховым компаниям удержаться на рынке в столь непростые времена.

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО, в основе которого лежит принцип конкурентности.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС