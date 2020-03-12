Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе в автогражданке, в основе которого лежит принцип конкурентности. С помощью нововведений депутаты собираются прекратить практику, когда добросовестные водители оплачивают прегрешения недобросовестных.

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Законопроект о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусматривает индивидуальный подход в определении тарифов для граждан при получении полиса ОСАГО. Для тех, кто соблюдает правила дорожного движения и не попадает в ДТП, тарифы будут ниже.

Таким образом законопроект устанавливает новое ценообразование в сфере автогражданки — на принципах конкуренции. В пределах тарифного коридора страховщики смогут сами определять ставку, учитывая личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению автомобилем. Речь идет о наличии у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. По статистике, таких вот не вполне адекватных водителей порядка 15%. Однако максимальный размер страховой премии по договору ограничен законом об ОСАГО, это в документе также предусматривается. Сам тарифный коридор при этом расширять не будут, как предполагалось ранее. Напомним, он на данный момент для физлиц составляет 2746–4942 рублей.

Среди других норм, вошедших в законопроект об ОСАГО, — обязательное размещение на сайтах страховщиков калькуляторов, чтобы клиенты могли сами рассчитать страховую премию. Также потерпевший автовладелец должен будет информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой техэкспертизы.

В ОНФ поддержали данный законопроект, отметив, что градация тарифов в соответствии с добросовестностью водителей назрела давно. Несправедливо, когда недисциплинированный водитель с ворохом неоплаченных штрафов и несколькими авариями платит за страховку столько же, сколько добропорядочный и аккуратный гражданин, пояснили ТАСС в организации, отметив, что «для условной Мары Багдасарян полис ОСАГО должен стать в 10 раз дороже».

Что касается калькулятора расчетов, то это также очень полезный инструмент, который поможет сделать продукт максимально прозрачным для потребителей. Благодаря этому они смогут сравнить цены и качество услуг, предоставляемых страховщиками.

При этом правительство отозвало свой вариант законопроекта, в случае принятия которого тарифы ОСАГО, по оценкам экспертов, выросли бы на 30%. Депутаты посчитали рост тарифов в нынешней ситуации несвоевременным.

Составлен рейтинг регионов, где чаще всего наблюдаются случаи страхового мошенничества в ОСАГО.



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