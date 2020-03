Motul и Sherco стали партнерами Лидер на рынке моторных масел компания Motul подписала соглашение о партнерстве с французским производителем мотоциклов Sherco. В рамках него Sherco будет предоставлено комплексное решение по продуктам для всего производственного процесса, что отражает концепцию Motul «casted-drilled-filled». Nissan Juke с пробегом: 4 достоинства, 5 недостатков и 4 проблемы У компактного кроссовера репутация не очень надежного. Имеет ли смысл искать его на вторичке? Эксперты «За рулем» знают ответ. Motul проскользит на «Мотовесне»: флэт-трек In Dust We Trust и новости о продуктах! Компания Motul подготовила для российских мотолюбителей самую демократичную гонку в американском стиле In Dust We Trust. Она пройдет в рамках международной выставки техники для активного отдыха «Мотовесна-2020» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Кроме гонки, компания Motul подготовила обновление этикеток продуктовой линейки Powersport и многое другое!