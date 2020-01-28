Страховые мошенники и где они обитают — топ регионов — журнал За рулем

Страховые мошенники и где они обитают — топ регионов

Банк России составил рейтинг регионов, где чаще всего наблюдаются случаи страхового мошенничества в области ОСАГО.

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Среди регионов, где высок процент мошеннических действий по страховке ОСАГО, Банк России назвал Краснодарский и Ставропольский края, республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечню.

Чаще всего мошенничество фиксируется в Карачаево-Черкесии, которая получила 6,0 балла — оценка не совсем понятная для нас, поэтому приводится также коэффициент выплат — 180,8%. Это в 2,8 раза выше среднего показателя по стране, пишут «Известия». Сумма же выплат здесь тоже велика (в 1,9 раза выше средней по стране) и достигает среднего значения 118 300 рублей. Частота же страховых случаев составляет 7,85%.

На втором месте оказалась Республика Дагестан — 5,0 балла. Коэффициент выплат составляет 192% (84 400 рублей), а процент страховых случаев достигает 8,56%.

Третье место делят Северная Осетия, Адыгея и Краснодарский край, получившие 4,5 балла. Ставропольский край, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня оказались на четвертом месте с показателем 4,0 балла.

Средний уровень мошенничества отмечается в 22 регионах РФ, включая Москву.

Фото: depositphotos.com

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