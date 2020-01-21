Обновление ЭРА-ГЛОНАСС: данные о ДТП передадут автоматически

Однако это потребует повторной сертификации автомобилей и дополнительных краш-тестов, что может отразиться на стоимости новых машин.

Материалы по теме Система помощи пожилым водителям: наша разработка

В 2021 году у модулей ЭРА-ГЛОНАСС появится новая функция — оповещение страховой компании о произошедшем ДТП. Это будет удобно при оформлении мелких аварий по европротоколу: все данные о ДТП станут автоматически отправляться в страховые компании участников аварии, благодаря чему водителям не придется фотографировать поврежденные машины. На сегодняшний день блоки ЭРА-ГЛОНАСС этого не делают.

Чтобы модули ЭРА-ГЛОНАСС получили новую функцию, их планируется интегрировать с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. В скором времени Российский союз автостраховщиков намерен начать подготовку документации для разработки нового ПО, которое позволит отправлять данные об участниках аварии и обстоятельствах ДТП в АИС ОСАГО.

«Совместно с РСА разработаны требования к терминалу, который сможет передавать информацию об обстоятельствах аварии — направлении движения в момент столкновения и самом ударе (профиль ускорений или замедлений, график ударных нагрузок), эти требования зафиксированы в действующих национальных стандартах», — приводит газета «Известия» объяснение директора по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артема Климовского.

В результате стоимость блоков ЭРА-ГЛОНАСС увеличится. Насколько — пока неизвестно. На сегодняшний день модули ЭРА-ГЛОНАСС стоят от 12,3 тыс. до 15,3 тыс. рублей.

При этом автопроизводители не заинтересованы в новой функции модулей ЭРА-ГЛОНАСС, так как их внедрение потребует повторной сертификации продаваемых на российском рынке моделей, что сопровождается дорогостоящими краш-тестами. Все это в очередной раз отразится на стоимости новых автомобилей.

Страховщики, наоборот, заинтересованы в новых модулях, которые помогут им выявлять страховых мошенников, попадающих в сфабрикованные или выдуманные ДТП. При этом эксперты опасаются, что страховщики получат дополнительный повод отказывать в выплатах. Дело не только в подозрениях на страховое мошенничество, но и в несрабатывании модуля вследствие отсутствия связи или его повреждения при ДТП.

ЭРА-ГЛОНАСС будет также отслеживать автомобили и передавать данные о манере езды водителей.

Фото: depositphotos.com