Ездишь постоянно +19 км/ч? Большой брат проследит за тобой!

Сервис оценки риска по стилю вождения появится в России в 2021 году, обещают в «Автонете».

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Индивидуальный стиль вождения есть у всех автомобилистов — кто-то строго соблюдает правила дорожного движения, а кто-то при разрешенной скорости 60 км/ч всегда едет 79. И пока таких большинство, рассказал РИА Новости представитель рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев.

Поэтому в 2021 году собираются внедрить сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля. Оценивать параметры вождения будут с помощью данных операторов телематических систем, ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС, а также собирать статистику о событиях с участием конкретного автомобиля (аварии, нарушения правил, вызовы техпомощи или спасателей).

С помощью такого сервиса страховщики получат возможность распределять водителей по группам риска, и от этого в перспективе будет зависеть стоимость полиса.

Это совпадает с позицией МВД: ранее глава МВД Владимир Колокольцев выразил мнение, что страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле, а для злостных нарушителей — дороже. То есть стимулировать законопослушных граждан можно будет с помощью понижающего или повышающего коэффициента при оформлении «автогражданки».

В прошлом году глава ГИБДД Михаил Черников предложил ввести за опасное вождение штраф в размере 5000 рублей, но проблема заключается в том, что это нарушение непросто выявить.

Более половины нарушений, зафиксированных в январе-мае 2019 года на столичных дорогах, относится к превышению скоростного режима.



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