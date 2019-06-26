Специалисты назвали самые частые нарушения ПДД

Все секреты Renault Arkana — откровения эксперта Первые материалы о Renault Arkana вызвали волну комментариев и вопросов. Мы их адресовали Анатолию Калицеву, эксперту по потребительским свойствам продукта Renault в регионе Евразия, — одному из тех, кто придумал и вывел на наш рынок купе-кроссовер Arkana. Ваш первый автомобиль — советы эксперта «За рулем» В жизни каждого автомобилиста было несколько «первых» автомобилей. Тот, на котором вы тронулись с места и проехали километр с инструктором. Или тот, в котором дал посидеть отец, когда вам было пять лет. Или ваш собственный — о выборе этого автомобиля и поговорим. Новая Opel Corsa: горение без жажды топлива Мне, как члену Европейского конкурса Autobest, стала доступна эксклюзивная новинка рынка — Opel Corsa шестого поколения. Спешу поделиться знаниями о ней.