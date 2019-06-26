Специалисты назвали самые частые нарушения ПДД — журнал За рулем

Специалисты назвали самые частые нарушения ПДД

Более половины зафиксированных в январе-мае 2019 года на столичных дорогах нарушений составили превышение скоростного режима, отмечают в столичном ЦОДД.

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95% нарушителей на дорогах Москвы превышают скорость на 20–40 км/ч, говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.

Даже небольшое превышение скорости влечет за собой смертельно опасные последствия, у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 км/ч, шансы выжить — 60–70%, при скорости 70 км/ч — всего 8%, напоминают специалисты.

За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных в Москве нарушений — это превышение скорости. Формально в России существуют установленные ограничения скорости, но фактически многие водители превышают ее на 19 км/ч, именно столько составляет нештрафуемый порог. При этом у современных камер также существует допущение по контролю скорости — до 3 км/ч.


Фото: depositphotos.com

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