30 «друзей» водителя: без них через три года не порулить

С 2022 года три десятка систем помощи водителю станут обязательными при продаже новых машин на рынке Евросоюза. Что это — забота о безопасности или усиленная подготовка к эре беспилотных автомобилей?

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В ЕС практически согласовали новые правила безопасности транспортных средств. Системы помощи водителю, которые станут обязательными с 2022 года, предназначены для лучшей защиты пассажиров, пешеходов и велосипедистов и призваны облегчить переход к автономному вождению. Новые правила ЕС подкрепляют третий пакет соглашений «Европа в движении», принятый в 2018 году. Таким образом обязательный функционал способствует достижению цели «Vision Zero» — нулевой смертности на дороге, говорится в документе.

В дополнение к уже введенным помощникам, таким как электронные системы управления динамикой транспортного средства или системы экстренного торможения, в состав обязательных должны войти система определения усталости водителя, алкозамок, адаптивный круиз-контроль, а также камеры заднего вида и датчики парковки. Обязательным на борту станет черный ящик для записи данных об авариях и система предупреждения о выезде с полосы движения. Для грузовых автомобилей предусмотрены системы обнаружения пешеходов и велосипедистов в слепых зонах рядом с транспортными средствами и системы измерения давления в шинах.

Также регламентирован дизайн автомобиля, чтобы «навороты» художников не мешали обзору водителя. Полный список обязательных систем, в который входит и функционал исключительно для грузового транспорта, пока не опубликовали, но известно, что он содержит порядка 30 позиций.

В автомобильном клубе ADAC скептически относятся к этому соглашению. Несмотря на то, что большинство электронных помощников действительно повышают безопасность дорожного движения, прежде чем к чему-то обязывать, нужно рассмотреть соотношение затрат и пользы, чтобы дополнительные расходы, которые лягут на плечи автомобилистов, были действительно оправданными, а функционал — технически зрелым. Например, есть вопросы к системе выявления усталости, насколько корректно она может работать, и если она запретит водителю продолжать движение, насколько это будет законно?

Соглашение участников переговоров ЕС до его вступления в силу должно быть официально подтверждено Европейским парламентом и всеми государствами ЕС.

В России также стремятся к 2030 году достичь уровня нулевой смертности на дорогах.

В следующем поколении транспортных средств ветровое стекло, на котором, как в компьютерной игре, отображается вся вспомогательная информация, станет обычным явлением.



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