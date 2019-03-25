Автомобили следующего года: пять удивительных технологий

В следующем поколении транспортных средств ветровое стекло, на котором, как в компьютерной игре, отображается вся вспомогательная информация, станет обычным явлением. Инженеры рассказали о более увлекательных новинках.

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Автомобиль все больше приобретает черты движущегося компьютера, поэтому неудивительно, что в нем появляются функции бытовой электроники. В основном новые технологии используются для обеспечения безопасности и комфорта, но развлечениям также найдется место в виртуальном мире, который строится внутри и вокруг автомобиля.

1. Виртуальные подсказки на лобовом стекле

Ветровое стекло не будет служить лишь для защиты от атмосферных осадков и ветра. Оно уже становится проекционным экраном, а вместе с этим — экраном информации, необходимой для водителя. Следующий шаг — интеграция дополненной реальности, которая переводится в расширенную реальность. Внедрение так называемых аугментаций в реальную перспективу позволит водителю сразу понять, где и почему требуется его внимание. Например, нечеткие силуэты прохожих, которые частично заслонены другими транспортными средствами, дорисовываются и обводятся красным цветом на экране ветрового стекла-монитора, не заметить подсказки будет сложно.

Во время ожидания в пробке или на парковке водитель сможет выводить электронные письма прямо на ветровое стекло.

2. Иконки навигации «бегают» прямо по дороге

Произойдет слияние компьютерной анимации с данными об окружающей обстановке. По запросу дополненная реальность уже может быть внедрена в новом Mercedes A-Class. На широком экране на центральной консоли система отобразит снимки, сделанные камерами, а виртуальные стрелки покажут направление движения.

3. Виртуальная реальность поможет с парковкой

Исследователи из Института оптотроники, системной инженерии и оценки изображений Фраунгофера (Германия) работают над тем, чтобы дополненная реальность помогала при маневрировании в будущем. Land Rover уже использует VR для облегчения езды по бездорожью. Но технология будет развиваться дальше: с помощью стереокамер и очков, надетых водителем, автомобили или грузовики станут практически прозрачными. Паркуясь, водитель будет видеть все препятствия в трехмерном изображении. Его реальная перспектива будет дополнена виртуальным представлением, которое компьютер дорисует на основании снимков с камер.

4. Виртуальная реальность для автомастерских

В будущем технологии VR также будут играть важную роль и в повседневной жизни автомастерских. Если сервисмен наведет камеру своего смартфона или планшета или очки с данными на область в моторном отсеке, он сможет увидеть реальные трехмерные объекты и даже видео работы агрегатов. Например, можно будет «просветить» скрытую за «приборкой» проводку, до которой сложно добраться не разобрав панель. В компании Bosch говорят, что в будущем это может облегчить ремонтные работы и сэкономить в среднем на одной операции до 15% времени.

5. Audi и Holoride: больше, чем просто поездка

Наконец, пассажиры автомобиля также могут перенестись в виртуальную реальность. Ауди и Мерседес, например, уже испытывают очки VR для пассажиров. Оснащенные такими очками люди уже могли испытать особую поездку на Holoride, представленном Audi на выставке электроники CES. Пока машина едет по дороге, владельцу очков кажется, что все происходит в космосе. Виртуальный мир синхронизирован с поведением автомобиля: водитель давит на газ — ускоряется космический корабль, а соседние машины становятся другими космическими кораблями, как дружелюбными, так и не очень.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года на рынке благодаря очкам VR появится множество развлечений для пассажиров. Врачи считают, что у этой технологии есть и побочный положительный эффект — воспользовавшись такими очками, пассажиры забудут об укачивании в машине.

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Фото: automobil-industrie.vogel.de