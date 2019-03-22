Renault, Nissan и Mitsubishi запускают интеллектуальное облако

Первыми носителями станут Renault Clio и Nissan Leaf.

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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi готовит универсальную цифровую платформу для подключенных сервисов. «Интеллектуальное облако Альянса» будет базироваться на технологиях искусственного интеллекта и интернета вещей от Microsoft Azure. Платформа объединит существующие сетевые решения транспортных средств вместе с текущими и будущими функциями.

Платформа собирает и анализирует большой объем данных подключенных транспортных средств и предоставляет на основе полученной информации новые персонализированные услуги. К ним относятся, например, интернет-соединение между транспортными средствами, сетевая навигация, точное определение дистанции между автомобилями, постоянные автоматические обновления встроенного программного обеспечения по беспроводной сети, а также доступ к индивидуальным информационно-развлекательным услугам.

Сотрудничество с Microsoft позволит задать новый стандарт в автомобильной отрасли, считают в Альянсе.

Корпоративная «перезагрузка», которая произошла у партнеров по Альянсу на прошлой неделе, должна смягчить напряженность между тремя автопроизводителями, которая возникла после ареста Гона. В этой связке бОльшую самостоятельность пытается получить Nissan, постепенно устраняя тех топ-менеджеров, которые были наиболее тесно связаны с Renault и Карлосом Гоном. Но, как видим, общие планы у компаний тоже есть.

Экс-главу альянса Карлоса Гона освободили под залог в 9 млн долларов. Он обвиняется в злоупотреблении доверием и сокрытии доходов. Ущерб от его деяний оценивают примерно в 82 млн долларов. Все обвинения он решительно отвергает.

Ранее Карлос Гон заявил, что недоброжелатели исказили реальность с целью от него избавиться.

Фото: Альянса