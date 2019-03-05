Суд разрешил Карлосу Гону выйти под залог

Токийский суд позволил бывшему главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi выйти под залог в сумму 8,9 млн долларов.

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Новый адвокат бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, один из ведущих юристов Японии, сумел добиться от токийского суда решения о том, что Карлосу Гону будет позволено выйти из тюрьмы под залог. Его размер составляет 1 млрд иен (8,9 млн долларов).

Топ-менеджер может быть отпущен уже сегодня к вечеру, но все не так просто. Как ожидается, прокуратура опротестует решение токийского окружного суда. Это может привести к тому, что Гон, проведший в тюрьме 107 дней, останется в ней и дальше.

По словам адвоката Карлоса Гона, соглашение предусматривает контроль над его подзащитным. У дома будет установлено видеонаблюдение, все коммуникации будут контролироваться, а самому Гону запрещено покидать Японию.

Карлоса Гона обвиняют в присвоении более 44,5 млн долларов, которые он не указал в декларации. Обвинение строится на показаниях главы Ниссана Хирото Саикавы. Якобы компания провела расследование и обнаружила эти нарушения. Но защита Гона утверждает, что данное событие произошло более десяти лет назад, а значит Nissan должен был выявить его гораздо раньше.

Сам бывший топ-менеджер обвинил руководство Nissan в предательстве и подтасовке фактов. Позднее и супруга Гона обвинила Саикаву в лицемерии. Тот заявил, что глава альянса никогда не любил Японию и не был верен ее идеалам. По словам же супруги Гона, тот искренне был влюблен в страну, в которой проработал более 20 лет.

Сам Гон считает, что стал жертвой заговора со стороны Nissan, который был против объединения трех компаний в одну.

В середине февраля Renault лишила Карлоса Гона «золотого парашюта»: многомиллионных премий, которые должен был получить топ-менеджер.

Фото: imago/IP3press