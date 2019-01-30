Заговор и измена! Карлос Гон обвинил Nissan в предательстве

В своем первом после задержания интервью японскому изданию Nikkei экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон заявил, что недоброжелатели исказили реальность с целью от него избавиться.

Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон заявил в среду, что у него нет никаких сомнений в том, что обвинения против него явились результатом «заговора и предательства» руководителей Ниссана, несогласных с его планом более глубокой интеграции компаний Renault, Nissan и Mitsubishi. Гон собирался обеспечить автономию автопроизводителей под управлением одной холдинговой компании, и это не противоречило тому, как он управлял альянсом в прежние годы. Объединение, по мнению Гона, и послужило основной причиной недовольства руководства Nissan, опасающегося дальнейшей концентрации власти в его руках, что побудило менеджмент японской компании к сотрудничеству с прокуратурой.

Гон сообщил, что планы по объединению компаний Renault, Nissan и Mitsubishi Motors он обсуждал с президентом Nissan Хирото Сайкавой еще в сентябре и хотел подключить к переговорам генерального директора Mitsubishi Motors Осаму Масуко, но Сайкава был категорически против. Об этом он рассказал в интервью журналисту японского издания Nikkei, с которым ему разрешили пообщаться около 20 минут в токийской тюрьме, где он находится с 19 ноября.

Топ-менеджер бразильского происхождения отверг обвинения в том, что его 19-летнее правление в Nissan было «диктатурой», заявив, что это поклеп соперников, которые хотели его сместить.

«Люди преподнесли сильное лидерство как диктатуру, исказив реальность, чтобы избавиться от меня», — посетовал он.

Более 70 дней Карлос Гон находится в тюрьме, с тех пор, как токийская прокуратура арестовала его по обвинению в финансовых злоупотреблениях. Гона обвиняют в сокрытии показателя своей реальной зарплаты в течение нескольких лет с целью уйти от налогов, приписке Ниссану своих личных торговых промахов по валютным контрактам и покупке элитной недвижимости в Рио-де-Жанейро и Бейруте, которая была оформлена ненадлежащим образом.

Гон отрицает все обвинения, а относительно недвижимости говорит, что покупка через дочернюю компанию была одобрена юридическим отделом. Он оправдывает приобретение домов тем, что ему «необходимо было безопасное место, где он сможет спокойно работать и принимать людей как в Бразилии, так и в Ливане». Он допускает, что мог как-то некорректно оформить документы, но ведь он не юрист и не знает всех тонкостей. На то и существует юротдел, и если там были какие-то сомнения по сделкам, то почему в первую очередь его не поставили об этом в известность. Его также удивляет, что 22 января было отклонено очередное прошение об освобождении под залог. Гон заверяет, что это необходимо ему, чтобы выстроить защиту, и он не сделает попытки бежать из страны или уничтожить улики. Тем более что эти «улики», как утверждается, есть у Nissan, а там всем сотрудникам строго-настрого запрещено с ним общаться.

Гон подал в отставку с поста президента и генерального директора Renault 23 января. Эта должность была разделена на две: пост президента корпорации занял Жан-Доминик Сенар, бывший глава Michelin, а генеральным директором Renault стал Тьерри Боллоре, который до этого замещал президента-генерального директора Renault.

Карлоса Гона арестовали 19 ноября прошлого года. Обвинения основываются на внутреннем расследовании Ниссана в отношении топ-менеджера.



Фото: AP/TASS