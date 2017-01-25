Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Вчера поздно вечером Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил в интервью Bloomberg TV сегодня на экономическом форуме в Давосе.
Бывший титан автопрома теряет последнюю власть, отмечает Bloomberg. Знаменитый топ-менеджер, похоже, завершит свою карьеру в токийской тюрьме, как это ни прискорбно.
В совете директоров Renault готовятся принять его отставку, по этому поводу сегодня пройдет совещание в городе Булонь-Бийанкур (к юго-западу от Парижа), где находится штаб-квартира компании. А ведь до последнего момента теплилась надежда, что все это лишь досадное недоразумение, доказательств вины Гона не найдут, он вернется к работе, и все пойдет по-прежнему. Не пойдет. Уже даже известно, что на посту президента его заменит Жан-Доминик Сенар, а на посту генерального директора — Тьерри Боллор, который временно исполнял его обязанности.
В течение двух десятилетий Карлос Гон находился на вершине мировой автомобильной промышленности, никто и представить себе не мог, что его карьера завершится так печально. Этот поворот мало кто предсказывал до 19 ноября, когда ему впервые предъявили обвинения в финансовых махинациях в Nissan Motor Co. С тех пор он находится под стражей, его обвиняют в занижении доходов на десятки миллионов долларов (уход от налогов) и сокрытии торговых убытков компании. Японская прокуратура считает, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 годы примерно на 8 млрд иен (около 71 млн долларов). Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы, впрочем, Карлос Гон отрицает все обвинения.
Злая ирония заключается в том, что Брюно Ле Мэр объявил об отставке Гона именно на форуме в Давосе, где его всегда считали очень важной фигурой.
Гон управлял автомобильной империей, которая простирается по всему земному шару, от России до США и Японии, и включает не только Renault, но и ее союз с Nissan и Mitsubishi. Крупнейший автоальянс в мире в 2017 году реализовал 10,6 млн автомобилей, больше, чем Volkswagen AG или Toyota Motor Corp. И в этом, безусловно, огромная заслуга Карлоса Гона — талантливого управленца, которому удавалось поддерживать довольно громоздкий альянс, притом что союзы других автомобильных компаний возникали и так же быстро распадались. Для его преемников преодоление корпоративных и культурных различий между компаниями и следование за политическими течениями Франции и Японии будут архисложными задачами. А ведь ему это с блеском удавалось!
Конечно, и его пребывание у руля Renault не обошлось без шероховатостей, включая финансовый кризис 2008 года — когда резко упали продажи автомобилей. За этим последовала волна самоубийств в компании и корпоративный шпионский скандал 2011 года. Кроме того, в последние годы Гона неоднократно критиковали за зарплату, которую власти Франции считали чрезмерно высокой.
- В начале января впервые после ареста Карлос Гон появился на публике.
- После ареста японский автомобильный концерн Nissan освободил Гона от должности председателя совета директоров.
- Через некоторое время компания Mitsubishi также уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.
Фото: Nissan
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