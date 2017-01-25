Карлос Гон подал в отставку с поста главы Renault

Теперь его отставку должен принять совет директоров компании, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Вчера поздно вечером Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста президента-генерального директора. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил в интервью Bloomberg TV сегодня на экономическом форуме в Давосе.

Бывший титан автопрома теряет последнюю власть, отмечает Bloomberg. Знаменитый топ-менеджер, похоже, завершит свою карьеру в токийской тюрьме, как это ни прискорбно.

В совете директоров Renault готовятся принять его отставку, по этому поводу сегодня пройдет совещание в городе Булонь-Бийанкур (к юго-западу от Парижа), где находится штаб-квартира компании. А ведь до последнего момента теплилась надежда, что все это лишь досадное недоразумение, доказательств вины Гона не найдут, он вернется к работе, и все пойдет по-прежнему. Не пойдет. Уже даже известно, что на посту президента его заменит Жан-Доминик Сенар, а на посту генерального директора — Тьерри Боллор, который временно исполнял его обязанности.

В течение двух десятилетий Карлос Гон находился на вершине мировой автомобильной промышленности, никто и представить себе не мог, что его карьера завершится так печально. Этот поворот мало кто предсказывал до 19 ноября, когда ему впервые предъявили обвинения в финансовых махинациях в Nissan Motor Co. С тех пор он находится под стражей, его обвиняют в занижении доходов на десятки миллионов долларов (уход от налогов) и сокрытии торговых убытков компании. Японская прокуратура считает, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 годы примерно на 8 млрд иен (около 71 млн долларов). Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы, впрочем, Карлос Гон отрицает все обвинения.

Злая ирония заключается в том, что Брюно Ле Мэр объявил об отставке Гона именно на форуме в Давосе, где его всегда считали очень важной фигурой.

Гон управлял автомобильной империей, которая простирается по всему земному шару, от России до США и Японии, и включает не только Renault, но и ее союз с Nissan и Mitsubishi. Крупнейший автоальянс в мире в 2017 году реализовал 10,6 млн автомобилей, больше, чем Volkswagen AG или Toyota Motor Corp. И в этом, безусловно, огромная заслуга Карлоса Гона — талантливого управленца, которому удавалось поддерживать довольно громоздкий альянс, притом что союзы других автомобильных компаний возникали и так же быстро распадались. Для его преемников преодоление корпоративных и культурных различий между компаниями и следование за политическими течениями Франции и Японии будут архисложными задачами. А ведь ему это с блеском удавалось!

Конечно, и его пребывание у руля Renault не обошлось без шероховатостей, включая финансовый кризис 2008 года — когда резко упали продажи автомобилей. За этим последовала волна самоубийств в компании и корпоративный шпионский скандал 2011 года. Кроме того, в последние годы Гона неоднократно критиковали за зарплату, которую власти Франции считали чрезмерно высокой.

В начале января впервые после ареста Карлос Гон появился на публике.

После ареста японский автомобильный концерн Nissan освободил Гона от должности председателя совета директоров.

Через некоторое время компания Mitsubishi также уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Фото: Nissan