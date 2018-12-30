Карлос Гон заговорил: в наручниках и подпоясанный веревкой

Один из самых эффективных автомобильных менеджеров мира впервые после ареста предстал перед публикой.

Произошло это в окружном суде Токио, где защита Гона пыталась опротестовать его содержание под арестом. В зал суда арестованного привезли в наручниках, также в глаза окружающих бросилось то, что вместо ремня он был подпоясан веревкой. Менеджер альянса Renault-Nissan-Mitsubishi был в костюме и белой рубашке, но без галстука, так как они арестантам также запрещены.

Карлоса Гона арестовали 19 ноября, с тех пор он содержится под стражей. В суде защита пыталась получить объяснения столь длительного ареста топ-менеджера, а сам Гон получил право на 10-минутную речь.

В ней он отверг все обвинения в коррупции. Согласно данным Automotive News, Nissan обвиняет Карлоса Гона в использовании средств компании в личных целях. Прокуратура утверждает, что в 2008 году топ-менеджер взял средства автопроизводителя, чтобы возместить собственные убытки в размере 16,6 млн долларов. Кроме того, обвинение говорит о неком тайном соглашении топ-менеджера с Ниссаном по получению тайных вознаграждений после его выхода на пенсию. Генеральный директор компании Хирото Сайкава вообще заявил, что Гон слишком долго возглавлял компанию (более 20 лет).

На это бывший глава Ниссана ответил, что просил компанию заключить с ним контракт в долларах, а когда ему отказали, то из-за курсовой разницы был вынужден прибегнуть к временному заимствованию средств, так как его семья проживает в США. Он заявил, что у него было два варианта: либо одолжить у Ниссана деньги, либо уйти на пенсию с выплатой компанией высокого вознаграждения. Все соглашения тщательно проверялись юристами, потому ни о каких махинациях речи быть не может, отметил Гон.

На обвинения в том, что он слишком долго возглавляет Nissan, Гон сказал, что спас японскую компанию от банкротства и привел ее к финансовому благополучию. Также он заявил, что руководство Nissan несправедливо обвинило его в махинациях из-за того, что не хочет слияния Renault и Nissan в одну компанию, которое готовил бывший управляющий.

«Я день и ночь на земле и в воздухе работал ради достижения этих целей, стоя плечом к плечу с усердно работающими сотрудниками Nissan по всему миру», — цитирует слова Гона Wall Street Journal.

Тем не менее судья заявил, что не может выпустить Гона под залог из опасений, что тот покинет страну или уничтожит улики. Срок его ареста продлен до первого судебного заседания, а оно, по словам защитников, может состояться лишь через несколько месяцев. Зато Карлосу Гону разрешили спать на кровати, а не на матрасе на полу, и перевели в камеру побольше. Встречаться с родственниками ему по-прежнему запрещено.

После ареста японский автомобильный концерн Nissan освободил Гона от должности председателя совета директоров.

Через некоторое время компания Mitsubishi также уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Фото: EPA/ТАСС