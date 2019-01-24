Эпоха Гона ушла: Renault возглавил глава Michelin

Впрочем, именно этого все и ожидали, необходимо было лишь официальное подтверждение.

Сегодня совет директоров Renault принял решение назначить на пост президента корпорации Жана-Доминика Сенара (на фото слева), возглавляющего в настоящее время шинную компанию Michelin. Генеральным директором Renault стал Тьерри Боллоре, находившийся до этого на посту заместителя президента-генерального директора Renault. Ранее обе должности были слиты в одну, и ее занимал Карлос Гон, который ни с кем не собирался делить власть и прекрасно со всем справлялся.

По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, главная цель новых назначений — обеспечить преемственность автомобильного альянса Renault-Nissan, созданного Гоном. Он выразил признательность уходящему со своего поста генеральному директору Michelin Жану-Доминику Сенару, который в будущем еще возглавит совет директоров Renault, и надеется, что тот будет «выдающимся президентом Renault».

Nissan планирует провести внеочередное собрание акционеров в середине апреля.

Необходимость в смене руководства корпорации появилась после того, как в среду Карлос Гон, занимавший пост президента-генерального директора Renault, подал в отставку.

Карлоса Гона арестовали 19 ноября прошлого года и с тех пор его содержат в тюрьме. Считается, что он при содействии бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли скрывал подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 годов, но пока его вина не доказана. 18 января адвокаты экс-главы альянса в третий раз подали прошение о его освобождении под залог, но оно вновь было отклонено.

Фото: EPA/TASS

