Эпоха Гона ушла: Renault возглавил глава Michelin

Впрочем, именно этого все и ожидали, необходимо было лишь официальное подтверждение.

Сегодня совет директоров Renault принял решение назначить на пост президента корпорации Жана-Доминика Сенара (на фото слева), возглавляющего в настоящее время шинную компанию Michelin. Генеральным директором Renault стал Тьерри Боллоре, находившийся до этого на посту заместителя президента-генерального директора Renault. Ранее обе должности были слиты в одну, и ее занимал Карлос Гон, который ни с кем не собирался делить власть и прекрасно со всем справлялся.

По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, главная цель новых назначений — обеспечить преемственность автомобильного альянса Renault-Nissan, созданного Гоном. Он выразил признательность уходящему со своего поста генеральному директору Michelin Жану-Доминику Сенару, который в будущем еще возглавит совет директоров Renault, и надеется, что тот будет «выдающимся президентом Renault».

Nissan планирует провести внеочередное собрание акционеров в середине апреля.

Фото: EPA/TASS

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